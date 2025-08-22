Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме раскрыли правду об атаке на завод в Мукачево

Депутат Вассерман: шумиха вокруг «Флекстроника» в Мукачево направлена на Трампа

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что инцидент на заводе «Флекстроник» в Мукачево Закарпатской области Украины не является самоподрывом. В разговоре с NEWS.ru он обратил внимание, что на этом объекте производилась не только мирная продукция. По его словам, даже если США планировали выпуск исключительно мирной продукции, то Киев мог интегрировать в процесс что-то военное. Также Вассерман заявил, что пропаганда вокруг инцидента направлена на президента США Дональда Трампа.

Эта кампания, вероятно, будет сосредоточена не столько на мнимом мирном характере продукции, сколько на утверждении, что русские «позарились» на американский бизнес, — отметил он.

Как указал депутат, Трамп — человек дела, и для него деньги — это не самоцель, а средство для достижения множества различных целей. По его мнению, давление на хозяина Белого дома связано именно с тем, что речь идет не просто о деньгах, а о крупном производстве.

Если бы взорвали какую-нибудь биржу, Трамп, скорее всего, не обратил бы на это особого внимания. Для него важен именно факт производства, — подчеркнул Вассерман.

В ночь на 21 августа был атакован американский завод электроники «Флекстроник». МИД Украины, настаивает, что там выпускалась исключительно мирная продукция. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Один из ракетных ударов по заводу попал на запись с камеры автомобильного видеорегистратора. Как указал украинский журналист Виталий Глагола, прилет произошел ночью, когда предприятие уже находилось под массированной атакой.

