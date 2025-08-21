Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 14:13

Мощный ночной прилет по заводу на Украине попал на видео

Опубликованы кадры ракетного удара по заводу «Флекстроник» в Мукачево

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Один из ракетных ударов по заводу «Флекстроник» в Мукачево Закарпатской области Украины попал на запись с камеры автомобильного видеорегистратора, соответствующие кадры украинский журналист Виталий Глагола опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, прилет произошел ночью, когда предприятие уже находилось под массированной атакой. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Момент второго ракетного удара в Мукачево попал на запись видеорегистратора авто. На записи видна яркая вспышка и последующий взрыв в районе промышленной зоны, — написал журналист.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области. По данным источника, российские военные атаковали цель, впервые за долгое время использовав аэробаллистические ракеты «Кинжал». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого в столице Украины в условиях действия режима воздушной тревоги были зафиксированы мощные взрывы. Мэр города Виталий Кличко проинформировал граждан об активизации систем противовоздушной обороны.

Украина
заводы
Закарпатье
удары
атаки
предприятия
