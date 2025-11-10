Скандал в Японии, в Москве задержали серийного живодера: что будет дальше

Скандал в Японии, в Москве задержали серийного живодера: что будет дальше

Политический скандал разразился в Японии из-за Курильских островов, в Москве задержали поставщика мяса собак в корейские рестораны, журналист-иноагент пытается спасти квартиру в России — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Неосторожная фраза о Курилах взбесила Японию

Министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада подвергся резкой критике после высказываний о Курилах. Во время визита в префектуру Хоккайдо чиновник посетил мыс Носаппу, откуда открывается вид на острова, и допустил косвенное признание принадлежности Курил России.

«Наверное, это самое близкое место к иностранному государству», — заявил Кикавада.

Эта фраза спровоцировала волну недовольства в политических кругах Японии, где многие усмотрели в ней намек на принадлежность островов РФ. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара указал на «неуместность и двусмысленность» высказывания, после чего Кикавада принес официальные извинения.

Конфликт вокруг принадлежности южных Курильских островов остается основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией. Москва неоднократно подчеркивала, что суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению. Ситуация усугубилась после введения Токио санкций в связи с СВО, что привело к прекращению диалога по территориальному вопросу и свержению совместных экономических проектов.

Курильские острова Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видел публикации о разгоревшемся в Японии скандале по поводу Курил. По его словам, российская принадлежность этих островов «не должна вызывать ни у кого сомнений».

«Мы видели сообщение СМИ. Это внутреннее дело Японии. Территориальная принадлежность этих островов — она ни у кого не должна вызывать сомнений», — подчеркнул представитель Кремля.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь выразил мнение, что борьба Японии за Курильские острова — это мнимый популизм, поскольку они являются российской территорией и не могут быть разменной монетой.

«Исторически японские политики используют Курильские острова как популистскую карту, мнимый патриотизм. И это сильно мешает продвижению отношений между РФ и Японией. Курильские острова — это российская территория. Мы не будем использовать ее как разменную монету», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что заключение мирного договора между странами остается важной задачей. Однако, по словам парламентария, его подписанию десятилетиями препятствует именно японская сторона.

«Мирный договор между Москвой и Токио, конечно, нужен, потому что это странно, что мы не можем подписать его десятилетиями по вине японской стороны. Ни у кого не вызывает сомнений, что Курилы — российская территория, политики это прекрасно понимают. Но этот мнимый популизм вредит в первую очередь Токио», — резюмировал Чепа.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предположил, что Японии нужны ресурсы Курильских островов, а не справедливость в вопросе северных территорий. Так он прокомментировал заявление главы японского МИД Такэси Ивая, который обвинил СССР в якобы нападении на Японию в 1945 году.

Сотрудницы в цехе рыбоперерабатывающего комплекса на острове Итуруп Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

«Будем откровенны: японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых северных территориях, а ресурсы. И минеральные, и биологические», — указал Патрушев.

По словам помощника главы государства, морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения там выносят со дна корм для огромных косяков рыб. В связи с этим в основе «озабоченностей» Токио лежит чисто коммерческий интерес, резюмировал он.

Сдавали на мясо: что известно о деле серийного похитителя собак в Москве

Мужчину, подозреваемого в многолетних похищениях собак, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, он вместе с супругой мог сбывать мясо животных в заведения корейской кухни. Инцидент, который вывел правоохранителей на живодера, произошел в Остафьево на улице Флотской, где злоумышленник похитил шестилетнюю бордер-колли по кличке Сима.

Мужчина заманил собаку в свой автомобиль и увез в сторону Подольска. Затем он жестоко расправился с животным при помощи молотка и ножа.

Сима пропала 7 ноября. Пока ее хозяин работал в гараже, питомица свободно гуляла неподалеку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный затащил собаку в салон автомобиля. Спасти похищенную Симу не удалось. Владелец подтвердил гибель питомца, но воздержался от комментариев до конца следственных действий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Щербинская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении мужчины, похитившего и убившего собаку. По материалам проверки прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)», — подчеркнули представители прокуратуры Москвы.

По словам местных жителей, мужчина и его супруга причастны к исчезновению более 20 собак. Так, весной 2019 года, предположительно, в поселке Семеновское в Московской области похитили шестилетнюю русскую гончую Альму. Хозяин собаки работал в автосервисе, пес грыз косточку неподалеку, а затем куда-то исчез. По камерам видеонаблюдения выяснили, что Альму похитили двое людей азиатской внешности. На кадрах было видно, как незнакомцы бьют собаку, заталкивают в машину и увозят.

Хозяева вышли на владельцев машины — Сергея Пая, его жену и 27-летнего сына. В автомобиле предполагаемых похитителей полицейские нашли Альму. Очевидцы рассказывали, что животное оглушили. Еще в машине лежали 21 ошейник, ножи и веревки. Все семейство задержали, но вину признала только супруга Пая.

«Она сначала шутила: „Что, если мы корейцы, то мы собак воруем, что ли?“. Вроде бы в шутку говорила, что они собак в ресторан продают, но, скорее всего, это правда. И когда ошейники изъяли, она уже по-другому начала себя вести», — вспомнил брат хозяина похищенной собаки.

Один из волонтеров рассказал, что в октябре 2025 года в деревне Прокшино, которая находится недалеко от Остафьева и Семеновского, пропали около восьми дворовых собак. При этом об официальном отлове бездомных животных в то время не сообщалось. Их так и не нашли. Произошедшее также связывают с Паем.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погрязший в долгах иноагент пытается спасти квартиру в России

Telegram-канал Mash сообщил, что бывший журналист НТВ Глеб Пьяных (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытается спасти свою квартиру в Москве с помощью раздела имущества с супругой Эллой Бойко. По данным канала, жилплощадь могут забрать из-за накопившихся долгов.

Как сказано в публикации канала, на разделе имущества настаивает именно Бойко. По данным Mash, если у пары составлен брачный договор, то шансов на успех в суде больше, заседание назначено на декабрь. Как утверждает Mash, долг у Пьяных образовался после ликвидации ИП. По данным канала, сейчас он составляет 5 млн рублей.

До этого суд в Москве выселил из квартиры экоактивистку Евгению Чирикову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которая покинула Россию. Женщину признали утратившей право пользования жилым помещением.

«Признать Чирикову Евгению Сергеевну утратившей право пользования жилым помещением — квартирой», — говорится в документах.

Отмечается, что Чирикова провела процедуру отчуждения принадлежащей ей доли в квартире в пользу одного из истцов на основании договора дарения в 2018 году. Экоактивистка не жила в квартире более 10 лет, а также не оплачивала ЖКУ и не предпринимала никаких попыток вселиться в помещение.

Против Чириковой в России возбуждено сразу несколько уголовных дел. Ее обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, а также в публичном оправдании терроризма. В январе 2024 года Минюст включил Чирикову в список иноагентов, позднее она попала в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, активистка объявлена в международный розыск.

Читайте также:

В Красноармейске назревает горячее сражение: новости СВО к вечеру 10 ноября

Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября

Автомобильная зима наступает! Прогноз погоды в Москве на неделю, когда снег

28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка

Насиловали трое: вдовец уверен, что его жена не утонула, а была убита