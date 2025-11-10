«Не вызывает сомнений»: в Кремле ответили Японии по поводу Курил Песков: российская принадлежность Курильских островов не вызывает сомнений

Кремль видел публикации о разгоревшемся в Японии скандале по поводу Курил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, российская принадлежность этих островов «не вызывает сомнений».

Мы видели сообщение СМИ. Это внутреннее дело Японии. Территориальная принадлежность этих островов — она ни у кого не должна вызывать сомнений, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что борьба Токио за Курильские острова является мнимым популизмом, поскольку они являются территорией РФ и не могут быть разменной монетой. Парламентарий подчеркнул, что такой подход японских политиков сильно мешает развитию двусторонних отношений.

До этого стало известно, что политический скандал в Японии был вызван заявлением министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады. Во время визита в префектуру Хоккайдо чиновник посетил мыс Носаппу, откуда открывается вид на острова, и допустил косвенное признание принадлежности островов России.