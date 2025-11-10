Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 12:26

«Не вызывает сомнений»: в Кремле ответили Японии по поводу Курил

Песков: российская принадлежность Курильских островов не вызывает сомнений

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кремль видел публикации о разгоревшемся в Японии скандале по поводу Курил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, российская принадлежность этих островов «не вызывает сомнений».

Мы видели сообщение СМИ. Это внутреннее дело Японии. Территориальная принадлежность этих островов — она ни у кого не должна вызывать сомнений, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что борьба Токио за Курильские острова является мнимым популизмом, поскольку они являются территорией РФ и не могут быть разменной монетой. Парламентарий подчеркнул, что такой подход японских политиков сильно мешает развитию двусторонних отношений.

До этого стало известно, что политический скандал в Японии был вызван заявлением министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады. Во время визита в префектуру Хоккайдо чиновник посетил мыс Носаппу, откуда открывается вид на острова, и допустил косвенное признание принадлежности островов России.

Дмитрий Песков
Курильские острова
Россия
Япония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как ВС России сметают позиции ВСУ в Сладком и Новом
Россиян предупредили о популярных продуктах, провоцирующих изжогу
Останки убитой за просьбу дать еды девочки 28 лет пролежали в подвале дома
Генпрокуратура приехала в Госдуму по душу одного депутата
Торт как из кондитерской: шоколадный творожный крем за 5 минут
Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому помириться с Трампом после «выволочки»
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.