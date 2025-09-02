Саммит ШОС — 2025
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил

Патрушев: Японии нужны ресурсы Курил, а не справедливость в вопросе территорий

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru

Японии нужны ресурсы Курильских островов, но не справедливость в вопросе северных территорий, заявил в интервью aif.ru помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Так он прокомментировал заявление главы японского МИД Такэси Ивая. Министр обвинил СССР в якобы нападении на Японию в 1945 году.

Будем откровенны: японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых северных территориях, а ресурсы. И минеральные, и биологические, — указал Патрушев.

По словам помощника главы государства, морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения там выносят со дна корм для огромных косяков рыб. Патрушев подчеркнул, что в основе «озабоченностей» Токио лежит чисто коммерческий интерес.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему Япония до сих пор претендует на Курилы. Парламентарий указал, что Токио ссылается на подписанный в 1951 году Сан-Францисский мирный договор, на заключение которого СССР не пригласили.

Николай Патрушев
Япония
Токио
Курильские острова
