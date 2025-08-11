Вассерман объяснил, почему Япония до сих пор претендует на Южные Курилы

Женщина на пробежке на набережной Охотского моря в городе Курильске на острове Итуруп на фоне вулкана Богдан Хмельницкий на полуострове Чирип

Вассерман объяснил, почему Япония до сих пор претендует на Южные Курилы Депутат Вассерман: Япония ссылается на Сан-Францисский договор в вопросе Курил

Власти Японии, претендуя на Курильские острова, ссылаются на подписанный в 1951 году Сан-Францисский мирный договор, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, на подписание этого документа СССР не пригласили.

В этом мирном договоре указано, что Япония по итогам [Второй мировой] войны потеряла свою юрисдикцию над Сахалином, Курилами, Тайванем и другими территориями, но не указано, в чью пользу она утратила суверенитет. То есть, кто сейчас контролирует эти земли. Ссылаясь на Сан-Францисский договор, в котором мы не участвовали, Япония пытается претендовать на наши земли, — объяснил парламентарий.

Он напомнил, что некоторое время между Россией и Японией действовало соглашение о совместном использовании Курил и Сахалина. Так, в 1875 году страны заключили договор о разделе сфер влияния: Курильские острова остались под полным контролем японской стороны, а Сахалин — под полным контролем российской стороны.

По итогам Русско-японской войны 1904-1905 годов Япония отняла у России южную половину Сахалина, где находились месторождения угля, добавил Вассерман. Когда руководитель русской делегации на переговорах Сергей Витте попытался сослаться на договор 1875 года, японский министр иностранных дел ответил, что война перечеркивает все соглашения, уточнил депутат.

Позже, когда Япония подписала капитуляцию по итогам Второй мировой войны, южная половина Сахалина вернулась под нашу юрисдикцию, и все Курильские острова также перешли под наш контроль, — резюмировал он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов заявил, что притязания Японии на Южные Курилы представляют собой не более чем «хотелки», возведенные в национальный культ. Депутат считает, что Токио может озвучивать подобные претензии лишь себе.