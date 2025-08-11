«Не более чем хотелки»: в Госдуме дали жесткий ответ на претензии Японии Депутат Миронов рекомендовал Японии высказать претензии самой себе

Притязания Японии на Южные Курилы представляют собой не более чем «хотелки», возведенные в национальный культ, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов. Он отметил, что Токио может озвучивать подобные претензии лишь себе.

Японские притязания на Южные Курилы не более чем хотелки, которые возведены в национальный культ. Первопроходцами этих земель были русские казаки в середине XVII века <...> Есть итоги Второй мировой войны, которые не подлежат пересмотру. Курилы — русские острова, отвоеванные у приспешников нацистов, политые кровью наших солдат. Я так и предлагал их называть — Русскими островами, или Восточно-Русскими островами. Это наша земля — была, есть и будет. Точка! А Япония пусть высказывает претензии сама себе, — сказал Миронов.

Ранее российское Министерство иностранных дел направило официальный протест посольству Германии в Москве в связи с заявлениями германского посла в Японии Петры Зигмунд относительно Южных Курил. На сайте дипломатического ведомства сообщается, что подобные высказывания, ставящие под вопрос российский суверенитет над островами, были расценены как неприемлемое посягательство на территориальную целостность страны.

До этого китайские журналисты написали, что Москва незамедлительно и жестко отреагировала на требования Токио о возврате Курильских островов, продемонстрировав неготовность мириться с недружественной политикой. В течение последних трех лет Япония неоднократно вводила антироссийские санкции, параллельно продолжая настаивать на своих территориальных притязаниях. В ответ российская сторона приняла ряд мер, включая прекращение переговоров по мирному договору, отмену безвизового режима и приостановку совместных экономических инициатив.