Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:49

«Не более чем хотелки»: в Госдуме дали жесткий ответ на претензии Японии

Депутат Миронов рекомендовал Японии высказать претензии самой себе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Притязания Японии на Южные Курилы представляют собой не более чем «хотелки», возведенные в национальный культ, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов. Он отметил, что Токио может озвучивать подобные претензии лишь себе.

Японские притязания на Южные Курилы не более чем хотелки, которые возведены в национальный культ. Первопроходцами этих земель были русские казаки в середине XVII века <...> Есть итоги Второй мировой войны, которые не подлежат пересмотру. Курилы — русские острова, отвоеванные у приспешников нацистов, политые кровью наших солдат. Я так и предлагал их называть — Русскими островами, или Восточно-Русскими островами. Это наша земля — была, есть и будет. Точка! А Япония пусть высказывает претензии сама себе, — сказал Миронов.

Ранее российское Министерство иностранных дел направило официальный протест посольству Германии в Москве в связи с заявлениями германского посла в Японии Петры Зигмунд относительно Южных Курил. На сайте дипломатического ведомства сообщается, что подобные высказывания, ставящие под вопрос российский суверенитет над островами, были расценены как неприемлемое посягательство на территориальную целостность страны.

До этого китайские журналисты написали, что Москва незамедлительно и жестко отреагировала на требования Токио о возврате Курильских островов, продемонстрировав неготовность мириться с недружественной политикой. В течение последних трех лет Япония неоднократно вводила антироссийские санкции, параллельно продолжая настаивать на своих территориальных притязаниях. В ответ российская сторона приняла ряд мер, включая прекращение переговоров по мирному договору, отмену безвизового режима и приостановку совместных экономических инициатив.

Япония
Курильские острова
политика
территории
Сергей Миронов
Госдума
Святослав Шевчук
С. Шевчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
В Госдуме ответили, могут ли уволить предпенсионеров из-за длинного отпуска
Погода в Москве во вторник, 12 августа: ждать ли ливни и сильный ветер
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.