Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 18:29

Россия ответила на заявление посла Германии о Южных Курилах

МИД России заявил протест посольству ФРГ из-за слов о суверенитете над Курилами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест посольству ФРГ в Москве из-за слов посла Германии в Японии Петры Зигмунд о Южных Курилах, сообщается на сайте дипведомства. Высказывания поставили под сомнение суверенитет РФ над островами, что в ведомстве расценили как прямое посягательство на территориальную целостность страны.

4 августа посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов, — подчеркнули в министерстве.

МИД также напомнил, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны на основании международных соглашений, включая Устав ООН. Ведомство назвало позицию посла «кощунственной», особенно в контексте 80-летия Победы и окончания войны с милитаристской Японией.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста. Поводом стало нарушение морской границы российским пограничным кораблем 26 июля в районе острова Вайндло. Судно находилось в эстонских водах 35 минут без предварительного уведомления.

МИД РФ
ФРГ
Курильские острова
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Склифосовский», тайный брак, слухи о критике СВО: как живет Мария Куликова
Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.