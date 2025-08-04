Россия ответила на заявление посла Германии о Южных Курилах МИД России заявил протест посольству ФРГ из-за слов о суверенитете над Курилами

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест посольству ФРГ в Москве из-за слов посла Германии в Японии Петры Зигмунд о Южных Курилах, сообщается на сайте дипведомства. Высказывания поставили под сомнение суверенитет РФ над островами, что в ведомстве расценили как прямое посягательство на территориальную целостность страны.

4 августа посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов, — подчеркнули в министерстве.

МИД также напомнил, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны на основании международных соглашений, включая Устав ООН. Ведомство назвало позицию посла «кощунственной», особенно в контексте 80-летия Победы и окончания войны с милитаристской Японией.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста. Поводом стало нарушение морской границы российским пограничным кораблем 26 июля в районе острова Вайндло. Судно находилось в эстонских водах 35 минут без предварительного уведомления.