МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за нарушения морской границы

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России в республике Ленара Салимуллина для выражения протеста. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной стало нарушение эстонской морской границы российским судном.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением морской границы Эстонии, — подчеркнули в министерстве.

По информации дипломатов, утром 26 июля российский пограничный корабль зашел в эстонские воды в районе острова Вайндло, где находился без разрешения 35 минут. Также в МИД отметили, что судно не уведомило министерство за 48 часов о планируемом мирном проходе.

Ранее сообщалось, что около Таллинского аэропорта имени Леннарта Мери начали ежедневно наблюдать беспилотники. Согласно сведениям транспортного департамента Эстонии и Таллиннского технического университета, речь идет о двух-трех полетах гражданских дронов. Для них действует максимально разрешенная высота полета — 120 метров.