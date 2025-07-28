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28 июля 2025 в 14:00

В Таллине сообщили о странной активности около аэропорта

ERR: около аэропорта Таллина стали ежедневно летать БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотники начали ежедневно наблюдать около Таллинского аэропорта имени Леннарта Мери, сообщает ERR со ссылкой на данные Транспортного департамента Эстонии и Таллиннского технического университета. По их сведениям, речь идет о двух-трех полетах гражданских дронов. Для них действует максимально разрешенная высота полета — 120 метров.

13% выявленных полетов происходили в зоне приближения к Таллиннскому аэропорту, и в половине этих случаев была превышена максимальная разрешенная высота полета в данной зоне, — сказано в статье.

Ранее появилась информация, что Латвия может выдворить почти тысячу граждан России, поскольку их разрешение на постоянное проживание на территории республики истекло. Под выдворение попадает 841 россиянин.

До этого министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ о переименовании Русского театра в Таллине. Теперь учреждение будет называться Театр Сюдалинна. Русский театр — единственный в Эстонии профессиональный театр с постановками на русском языке. Название «Сюдалинна» переводится с эстонского как «Сердце Таллина».

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