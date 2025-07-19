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19 июля 2025 в 07:09

Из Латвии захотели выгнать почти тысячу россиян

В Латвии 841 россиянин лишился права на проживание в республике

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвия может выдворить почти тысячу граждан России, поскольку их разрешение на постоянное проживание на территории республики истекло, сообщили в пресс-службе Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). Так, под выдворение попадает 841 россиянин.

Отмечается, что эти люди не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а также не предоставили сертификат о прохождении экзамена на знание государственного языка. В результате им придется покинуть Латвию, подчеркнули в ведомстве. Соответствующие изменения связаны с поправками к Закону об иммиграции, которые вступили в силу летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что власти Литвы аннулировали временный вид на жительство гражданина России за слишком частые поездки в РФ и Белоруссию. В апреле 2025 года в республике начала действовать норма об автоматическом аннулировании ВНЖ иностранцев, которые совершают поездки в упомянутые страны больше одного раза в течение трех календарных месяцев.

До этого стало известно, что в Латвии и Литве больше не признают пятилетние российские загранпаспорта. Такое же решение уже приняли Дания, Франция, Чехия и Эстония. В связи с этим в МИД РФ призвали россиян своевременно оформлять10-летние биометрические паспорта в зависимости от правил въезда в ту или иную европейскую страну.

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