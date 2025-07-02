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02 июля 2025 в 18:19

В двух странах Европы перестали признавать пятилетние загранпаспорта РФ

МИД РФ: в Латвии и Литве больше не признают пятилетние российские загранпаспорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Латвии и Литве больше не признают пятилетние российские загранпаспорта, сообщила пресс-служба консульского департамента МИД РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что такое же решение ранее приняли Дания, Франция, Чехия и Эстония. В ведомстве призвали россиян своевременно оформлять10-летние биометрические паспорта в зависимости от правил въезда в ту или иную европейскую страну.

Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии, — говорится в сообщении.

В консульском департаменте отметили, что мера действует в Литве с 1 июля, а в Латвии она начнет применяться с 15 июля. При этом в случае с первой страной требование иметь с собой именно 10-летний загранпаспорт не будет распространяться на транзитные поездки по железной дороге из любого региона РФ в Калининградскую область.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года ряд шенгенских стран начали запрещать въезд россиянам с заграничными паспортами старого образца без микрочипа. Многие граждане столкнулись с неприятными ситуациями: кроме отказа во въезде, паспорта иногда конфисковались до депортации. Застряв в транзитных зонах, люди не имели права покидать аэропорт, даже чтобы купить еду или воду.

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