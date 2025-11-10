Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:03

Автомобильная зима наступает! Прогноз погоды в Москве на неделю, когда снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая неделя впервые с начала осени принесет настоящее похолодание в Москву и Петербург. Какая погода пришла к 10 ноября, чего ждать на неделе, сколько будет градусов и когда ляжет снег?

Какая погода пришла в Москву к 10 ноября

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что 10 ноября погоду в Москве сформирует приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. Небо над регионом будет укрыто плотными облаками. Местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мороси и слабых дождей.

«Температура воздуха — плюс 4–6 градусов, по области — плюс 2–7. Атмосферное давление будет около нормы. Во вторник местами небольшие дожди, ночью плюс 2–4 градуса, днем плюс 4–6», — сообщил Михаил Леус.

Что с погодой на неделе, сколько будет градусов в Москве

Синоптик Евгений Тишковец объявил, что на новой неделе в Москве наступит настоящая «автомобильная зима»: всем водителям следует поменять резину на зимнюю.

«В течение недели будет преобладать облачная погода с небольшими осадками, в среду — дожди, вечером с мокрым снегом, в пятницу — ливни, в субботу — с зарядами мокрого снега с вероятным формированием неустойчивого временного снежного покрова высотой до 1–3 см, на дорогах, особенно в ночь на воскресенье, гололедица», — предупредил Тишковец.

По его словам, температура в Москве днем будет доходить до плюс 3–6 градусов; ночью будет не более плюс 1–4 градусов, в выходные — ниже. При этом начало метеорологической зимы, которое обычно в столице происходит 13 ноября, откладывается на неделю, предупредил Тишковец.

Специалисты Foreca дают аналогичный прогноз: «очень старое бабье лето» будет держаться в Москве до вечера пятницы, после чего температура резко упадет. На следующей неделе возможны еще более резкие похолодания. За четверг — пятницу в столице ожидается 10,3 мм осадков.

Чего ждать от погоды в Санкт-Петербурге, будут ли новые рекорды тепла

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в начале ноября 2025 года погода в Санкт-Петербурге поставила новый рекорд тепла.

«Мы готовы превысить абсолютный рекорд первой декады плюс 7,5 градуса, который наблюдался в Ленинграде в 1967 году», — указал Колесов.

Начало недели в Санкт-Петербурге будет относительно теплым, прогнозируют Колесов и Леус, но в конце рабочей недели в Северную столицу заглянет зима.

«В предстоящие два дня осадков в Санкт-Петербурге почти нет, следующий атмосферный фронт придет только вместе с циклоном 13 ноября. Да, будет опять тепло в эти дни, 12 и 13 ноября в городе до плюс 6–8 градусов, но похолодание к середине ноября сохраняется. Уже 14–15 ноября осадки в Санкт-Петербурге будут в виде первого мокрого снега», — сообщил Колесов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Foreca, мощные дожди начнутся уже в среду и до воскресенья циклон принесет 18,7 мм осадков.

