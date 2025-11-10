Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: к ночи ждать трескучие морозы?

В Московском регионе похолодало, однако метеорологическая зима откладывается на неделю, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в понедельник, 10 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 10 ноября

По словам Тишковца, с утра температура воздуха в Москве составила плюс 2,7 градуса, в Подмосковье похолодало до 1 градуса, отмечалась морось.

По данным синоптика, в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием слабовыраженного волнового атмосферного фронта. В столице ожидается пасмурная погода, местами небольшие осадки, морось.

«Ветер западный, 3–8 м/с. Температура воздуха плюс — 4–7 градусов. Атмосферное давление немного понизится и составит 746 мм рт. ст. Возможны слабые магнитные бури!» — добавил Тишковец.

Он отметил, что всю неделю будет преобладать облачная погода с небольшими осадками. В среду, 12 ноября, — дожди, вечером — с мокрым снегом. В пятницу, 14 ноября, — ливни. В субботу, 15 ноября, прогнозируется мокрый снег с вероятным формированием неустойчивого временного снежного покрова высотой до 1–3 см. На дорогах, особенно в ночь на воскресенье, 16 ноября, гололедица.

«По ночам в Москве столбики термометров будут опускаться до плюс 1–4 градусов, в выходные около нуля, с заморозками в воскресенье, в светлое время суток от плюс 3 до плюс 6 градусов, в пятницу ненадолго потеплеет до плюс 7, в выходные прогнозируется похолодание до 0...+3 градусов», — сообщил Тишковец.

Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, откладывается на неделю. Обычно в столице это происходит 13 ноября, уточнил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Автомобильная зима стартует уже в предстоящую семидневку. Поэтому если сегодня смена автошин кому-то покажется преждевременной, то в следующие выходные, когда в Центральной России местами пойдет мокрый снег, может быть уже поздно», — заявил эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупреждал, что на этой неделе в Москве резко похолодает.

«Со вторника прогнозируется понижение температуры, ночные значения станут отрицательными, дневные будут колебаться от нуля. По сравнению с этой неделей ко вторнику показатель понизится сразу на восемь градусов, будет казаться: „Ух, какая зима наступила!“ На самом же деле температура будет около нормы, типичная для второй декады ноября», — отмечал Вильфанд.

Однако трескучих морозов пока не будет.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 10 ноября

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет определять тыловая часть обширного циклона. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, по области местами с мокрым снегом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха составит плюс 3–5 градусов, в Ленинградской области — плюс 1–6 градусов. Ветер восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник без существенных осадков, ночью прогнозируется -1...+1 градус, днем — плюс 3–5 градусов.

