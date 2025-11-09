Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 19:34

Жителям столицы рассказали, когда в Москве стартует «автомобильная зима»

Метеоролог Тишковец посоветовал московским автомобилистам менять шины

Работник автосервиса занимается шиномонтажом Работник автосервиса занимается шиномонтажом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильная зима начнется в Москве на следующей неделе, а 15–16 ноября ожидается мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии РИА Новости. Метеоролог уточнил, что устойчивый переход температуры через ноль градусов откладывается, однако смена автомобильных шин уже является необходимой.

Автомобильная зима стартует уже в предстоящую семидневку. Поэтому, если сегодня смена автошин кому-то покажется преждевременной, то в следующие выходные (15-16 ноября — NEWS.ru), когда в Центральной России местами пойдет мокрый снег, может быть уже поздно, — сказал эксперт.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что минувшая суббота, 8 ноября, стала самой теплой для этого дня в Москве за последние 80 лет. По ее данным, в отдельных районах воздух прогрелся до рекордных показателей.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об ожидаемом отсутствии снежного покрова в европейской части страны в середине ноября. Метеоролог связал эту аномалию с непривычно высокими температурными показателями для данного сезона, отметив, что лишь в единичных случаях возможны кратковременные осадки.

