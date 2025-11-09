В Москве зафиксировали самый теплый день за последние 80 лет

Минувшая суббота, 8 ноября, стала самой теплой для этой даты в Москве за последние 80 лет, заявила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, местами температура воздуха достигла рекордно высоких значений.

В Москве, на ВДНХ, воздух прогрелся до +10,8 градуса. И этот день стал самым теплым за последние 80 лет! — подчеркнула синоптик.

Благодаря теплому сектору обширной циклонической области и стараниям осеннего солнца погода радовала всех жителей Центрального района Европейской России, уточнила она. Так, в Костроме новое значение суточного максимума составило +9,3 градуса.

В Нижнем Новгороде тоже обновлен рекорд в +9,3 градуса, который держался с 1910 года. Новое значение максимума температуры составило +9,9 градуса. Кроме того, рекордных для 8 ноября +12,3 градуса температура воздуха достигла в Тамбове, резюмировала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в европейской части страны в середине ноября не будет снега. Он объяснил, что причиной этого станут аномально теплые температурные условия, нехарактерные для данного времени года.