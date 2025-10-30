Наш ответ НАТО: Захарова рассказала, почему Россия создала «Буревестник»

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова объяснила, что именно действия НАТО заставляют Россию создавать новейшие вооружения. Как появился комплекс «Буревестник», почему с США не договориться об ограничениях?

Что сказала Захарова про ракету «Буревестник»

В ходе брифинга 30 октября Мария Захарова подчеркнула: испытания новейших систем вооружения проводятся исключительно в плановом порядке. Россия заранее предупреждает о них международное сообщество.

«Сигнал в таких случаях, как правило, один и тот же: Россия на системной основе предпринимает шаги для повышения эффективности национальных сил и средств стратегического сдерживания, их технологической зрелости и адекватности существующим угрозам. <…> А также демонстрация любому вероятному противнику, что в ответ на агрессию с его стороны Россия в состоянии дать гарантированный и твердый отпор», — подчеркнула спикер МИД.

Разработка в России новейших систем вооружения «носит вынужденный характер», объявила она: Москве приходится реагировать на «безрассудные действия НАТО в сфере противоракетной обороны».

Трамп испугался «Буревестника»? Почему решил объявить холодную войну России

Новейший российский ракетный комплекс «Буревестник» был испытан 21 октября. Президент Владимир Путин в военной форме выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ.

Новое оружие России представляет собой уникальный ракетоплан с ядерной силовой установкой. «Буревестник» способен нести ядерный боезаряд, маневрировать на гиперзвуковых скоростях и при этом обладает неограниченной дальностью полета.

Через неделю стало известно, что Россия успешно испытала глубоководный беспилотник «Посейдон». По словам Путина, «Посейдон» несет ядерный заряд огромной мощности, несравнимый даже с мощностью межконтинентальных баллистических ракет.

На следующий день Трамп объявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на взаимной основе с другими странами». Об этом он объявил в соцсети Truth Social, назвав причиной «ядерные испытания, которые проводят другие страны».

Будет ли новая ядерная гонка, что случилось с ДСНВ

22 сентября президент Путин провел совещание с членами Совбеза РФ. По итогам было опубликовано короткое видео: глава государства обвинил Запад в подрыве «фундамента конструктивных отношений и практического взаимодействия между странами, обладающими ядерным оружием».

Путин подчеркнул, что Москва не заинтересована в гонке вооружений, однако «Россия в состоянии ответить на любые угрозы, не на словах, а путем применения военно-технических мер». При этом Россия готова добровольно придерживаться положений Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ) еще год после окончания срока его действия 5 февраля 2026 года. Но эта мера будет жизнеспособна, только если США «не предпримут подрывных шагов».

2 октября на заседании клуба «Валдай» Путин рассказал, что одна из стран готовится к проведению ядерных испытаний.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

«Мы это видим, знаем, и если они произойдут, мы сделаем то же самое», — подчеркнул президент.

10 октября Путин признал, что «если говорить по-честному, то определенная гонка-то идет». При этом он подчеркнул, что не говорил, что к испытаниям готовятся США.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул в ответ на заявления Трампа: испытания «Буревестника» не являются ядерными испытаниями, на которые введен мораторий. США не предупреждали Россию, что собираются возобновить ядерные испытания.

«Россия поступит соответственно, если кто-то нарушит мораторий на ядерные испытания», — повторил Песков.

Ранее стало известно, что Путин поднял тему ограничения стратегических вооружений в телефонном разговоре с Трампом 16 октября. Президент США назвал это «хороший идеей» — однако никаких предложений от США по ДСНВ Россия не получала, и продвижений по теме нет, подчеркнул Песков.

