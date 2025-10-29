«Посейдон» запущен: что может ядерная торпеда России, что сказал Путин

Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка

«Посейдон» запущен: что может ядерная торпеда России, что сказал Путин

Президент Владимир Путин рассказал об успешных испытаниях нового российского ядерного оружия. Что известно о торпеде «Посейдон», зачем она нужна, какое «супероружие» появилось на вооружении РФ?

Что рассказал Путин про испытания ядерной торпеды «Посейдон»

28 октября Россия провела успешное испытание своего нового ядерного оружия. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе посещения ветеранов СВО в Центральном военном госпитале в Сокольниках. Речь идет про беспилотную ядерную торпеду «Посейдон», оснащенную атомным реактором.

В ходе общения с военнослужащими Путин подчеркнул, что был сделан важный шаг.

«Впервые удалось запустить атомный двигатель подлодки „Посейдон“, атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное время. Это огромный успех. По скоростям и по глубинам движения этого подводного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов его перехвата не существует», — публично объявил Путин.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования ‭«Сармат» Фото: РИА Новости

Президент отметил, что мощность ядерного заряда на «Посейдоне» значительно превышает возможности новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат».

«В мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов его перехвата не существует», — объявил Путин.

Кто станет целью торпеды «Посейдон», на что она способна

Беспилотная атомная торпеда «Посейдон» входит в число новейшего «оружия Судного дня», которое разрабатывается в России. Впервые о ней стало известно в 2015 году — журналисты заметили данные технической презентации изделия под названием «Статус-6».

Автономный беспилотный подводный аппарат оснащен мощнейшим ядерным зарядом и атомной силовой установкой, которая позволяет ему скрытно доставить этот заряд в любую точку мира. Западные источники утверждают, что «Посейдон» способен погружаться на глубину до 1 км, что делает его необнаружимым и неуязвимым для любых действий врага.

Спектр использования торпед «Посейдон» огромен, рассказал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

Беспилотный комплекс ‭«Посейдон» Фото: РИА Новости

«Торпеда может пойти фактически с любого азимута, бить по любому побережью, и необязательно по портам. При такой мощности она способна просто взрываться на некотором расстоянии от берега, вызывая цунами, которое, например, может смыть целую авиабазу. Подобный случай был в Японии», — отметил Подберезкин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какое супероружие появилось у России

Впервые о новейших видах ядерного вооружения США стало известно 1 марта 2018 года. Выступая перед Советом Федерации, президент Путин рассказал о перспективных военных комплексах, которые СМИ назвали «супероружием России».

Изначально слова Путина и представленный видеоролик с компьютерной графикой вызвали на Западе усмешки и ироничные замечания: утверждали, что современная Россия не в состоянии создавать новейшие вооружения, которые не под силу создать Западу.

Вопреки этим сомнениям, за минувшие годы все обещанное «супероружие России» появилось у ВС РФ:

26 декабря 2018 года совершил первый полет гиперзвуковой управляемый комплекс «Авангард»;

4 января 2023 года официально приняты на вооружение гиперзвуковые корабельные ракеты 3М22 «Циркон» (в феврале 2024-го такая нанесла первый удар по энергетике в пригороде Киева);

1 сентября 2023 года принят на вооружение баллистический ракетный комплекс пятого поколения РС-28 «Сармат»;

в ходе СВО неоднократно наносились удары гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал» по критической инфраструктуре противника;

21 октября, как рассказал Путин, успешно испытана ракета 9M730 «Буревестник», а 28 октября — «Посейдон».

Читайте также:

Россия готовится к ядерной войне? Что такое дрон «Судного дня», подробности

ВСУ расстреливают прямо на позициях: как идет штурм Покровска 29 октября

Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно