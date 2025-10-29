Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 14:05

Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Совфед одобрил новый порядок призыва на военную службу. Что об этом известно, как поменяется процедура, готовится ли в России массовая мобилизация?

Как в РФ меняется порядок призыва на службу

Законопроект, одобренный верхней палатой парламента 29 октября, предусматривает, что освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии смогут проводить без привязки к сезонам.

В документе указано, что отправлять призывников в войска будут по-прежнему дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Авторы изменений отметили, что нововведения позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу. Вместе с тем документ закрепляет срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, который не может превышать 30 дней.

«Теперь будем „уезжать“ круглый год» — считает пользователь Telegram Василий Н.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет только на бюрократические процедуры.

«Сроки призывов не изменяются. <...> Бюрократические процедуры будут проводиться в течение года, чтобы вот потом штурмовщиной не занимались, а нормально подошли призывники к определенным срокам. <...> Нужно выявить у призывника наличие всяких вредных привычек, его психофизические особенности. Все то же самое, что и было, только это немножко будет расширено по времени», — пояснил парламентарий.

Призывник во время медицинского осмотра на сборном пункте в объединенном военном комиссариате городов Балашиха и Реутов Московской области Призывник во время медицинского осмотра на сборном пункте в объединенном военном комиссариате городов Балашиха и Реутов Московской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Готовится ли в России массовая мобилизация

Россия не проводит никакой массовой мобилизации, тем более принудительной, заявил президент Владимир Путин в начале октября. В качестве противоположного примера он привел ситуацию на Украине.

«Понимаете разница в чем? У нас ребята-то приходят сами и записываются в армию. Они же, по сути, добровольцы. Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации, что делается киевским режимом», — пояснил российский лидер.

Какие недавние изменения коснулись призыва резервистов

Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

По действующему законодательству, применение подразделений, укомплектованных резервистами, на добровольной основе заключившими контракт о пребывании в резерве, установлено только в период мобилизации или в военное время.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон «Об обороне», которые позволят направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Также вносятся изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», определяющие новый вид сборов — специальные сборы и порядок их прохождения.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский ранее подчеркнул, что законопроект не распространяется на всех граждан и не предусматривает призыв на военную службу, речи о мобилизации не идет.

По словам зампреда правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, с внесением поправок будет возможно привлекать резервистов для реализации отдельных задач как на территории России, так и за ее пределами.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 29 октября: ВСУ без Starlink, бойня в Купянске

ВСУ расстреливают прямо на позициях: как идет штурм Покровска 29 октября

Массовый блэкаут под Одессой, горят склады ВСУ: удары по Украине 29 октября

призывники
комиссии
законы
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России создадут работающие на газе ЦОДы
Путин удивил скоростью запуска ядерного реактора в «Буревестнике»
HR-менеджер рассказала, как адаптироваться к работе с молодым начальником
Огромная собака разодрала лицо и откусила пальцы женщине
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейск увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
«Нас беспокоит»: Путин рассказал об опасности для журналистов в зоне СВО
Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.