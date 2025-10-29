Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно

Совфед одобрил новый порядок призыва на военную службу. Что об этом известно, как поменяется процедура, готовится ли в России массовая мобилизация?
Как в РФ меняется порядок призыва на службу
Законопроект, одобренный верхней палатой парламента 29 октября, предусматривает, что освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии смогут проводить без привязки к сезонам.
В документе указано, что отправлять призывников в войска будут по-прежнему дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Ранее Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Авторы изменений отметили, что нововведения позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу. Вместе с тем документ закрепляет срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, который не может превышать 30 дней.
«Теперь будем „уезжать“ круглый год» — считает пользователь Telegram Василий Н.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет только на бюрократические процедуры.
«Сроки призывов не изменяются. <...> Бюрократические процедуры будут проводиться в течение года, чтобы вот потом штурмовщиной не занимались, а нормально подошли призывники к определенным срокам. <...> Нужно выявить у призывника наличие всяких вредных привычек, его психофизические особенности. Все то же самое, что и было, только это немножко будет расширено по времени», — пояснил парламентарий.
Готовится ли в России массовая мобилизация
Россия не проводит никакой массовой мобилизации, тем более принудительной, заявил президент Владимир Путин в начале октября. В качестве противоположного примера он привел ситуацию на Украине.
«Понимаете разница в чем? У нас ребята-то приходят сами и записываются в армию. Они же, по сути, добровольцы. Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации, что делается киевским режимом», — пояснил российский лидер.
Какие недавние изменения коснулись призыва резервистов
Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.
По действующему законодательству, применение подразделений, укомплектованных резервистами, на добровольной основе заключившими контракт о пребывании в резерве, установлено только в период мобилизации или в военное время.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон «Об обороне», которые позволят направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Также вносятся изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», определяющие новый вид сборов — специальные сборы и порядок их прохождения.
Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский ранее подчеркнул, что законопроект не распространяется на всех граждан и не предусматривает призыв на военную службу, речи о мобилизации не идет.
По словам зампреда правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, с внесением поправок будет возможно привлекать резервистов для реализации отдельных задач как на территории России, так и за ее пределами.
Читайте также:
Наступление ВС РФ на Харьков 29 октября: ВСУ без Starlink, бойня в Купянске
ВСУ расстреливают прямо на позициях: как идет штурм Покровска 29 октября
Массовый блэкаут под Одессой, горят склады ВСУ: удары по Украине 29 октября