Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно

Совфед одобрил новый порядок призыва на военную службу. Что об этом известно, как поменяется процедура, готовится ли в России массовая мобилизация?

Как в РФ меняется порядок призыва на службу

Законопроект, одобренный верхней палатой парламента 29 октября, предусматривает, что освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии смогут проводить без привязки к сезонам.

В документе указано, что отправлять призывников в войска будут по-прежнему дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Авторы изменений отметили, что нововведения позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу. Вместе с тем документ закрепляет срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, который не может превышать 30 дней.

«Теперь будем „уезжать“ круглый год» — считает пользователь Telegram Василий Н.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет только на бюрократические процедуры.

«Сроки призывов не изменяются. <...> Бюрократические процедуры будут проводиться в течение года, чтобы вот потом штурмовщиной не занимались, а нормально подошли призывники к определенным срокам. <...> Нужно выявить у призывника наличие всяких вредных привычек, его психофизические особенности. Все то же самое, что и было, только это немножко будет расширено по времени», — пояснил парламентарий.

Призывник во время медицинского осмотра на сборном пункте в объединенном военном комиссариате городов Балашиха и Реутов Московской области Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Готовится ли в России массовая мобилизация

Россия не проводит никакой массовой мобилизации, тем более принудительной, заявил президент Владимир Путин в начале октября. В качестве противоположного примера он привел ситуацию на Украине.

«Понимаете разница в чем? У нас ребята-то приходят сами и записываются в армию. Они же, по сути, добровольцы. Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации, что делается киевским режимом», — пояснил российский лидер.

Какие недавние изменения коснулись призыва резервистов

Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

По действующему законодательству, применение подразделений, укомплектованных резервистами, на добровольной основе заключившими контракт о пребывании в резерве, установлено только в период мобилизации или в военное время.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон «Об обороне», которые позволят направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Также вносятся изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», определяющие новый вид сборов — специальные сборы и порядок их прохождения.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский ранее подчеркнул, что законопроект не распространяется на всех граждан и не предусматривает призыв на военную службу, речи о мобилизации не идет.

По словам зампреда правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, с внесением поправок будет возможно привлекать резервистов для реализации отдельных задач как на территории России, так и за ее пределами.

