Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий проводить призыв в течение всего календарного года. Документ дополняет порядок прохождения медицинских и психологических комиссий. Сенаторы поддержали инициативу на заседании, которое транслируется на сайте Совфеда.

Нововведение предусматривает, что освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии смогут проходить без привязки к сезонам. При этом, как указано в законе, отправлять призывников в войска будут по-прежнему дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому резервистов смогут направлять на специальные сборы для охраны важных объектов — например, электростанций и транспорта. В Генштабе пояснили, что это не связано с мобилизацией и касается только тех, кто добровольно подписал контракт на пребывание в резерве. Резервисты при этом продолжают работать на своих обычных работах и не считаются военнослужащими.

Президент РФ Владимир Путин между тем сообщил, что Россия не проводит никакой массовой мобилизации, тем более принудительной. Глава государства отметил, что, в отличие от Украины, российские граждане приходят в армию по собственной инициативе. По его словам, они являются добровольцами.