Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 10:56

Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве

Осенний призыв Осенний призыв Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий проводить призыв в течение всего календарного года. Документ дополняет порядок прохождения медицинских и психологических комиссий. Сенаторы поддержали инициативу на заседании, которое транслируется на сайте Совфеда.

Нововведение предусматривает, что освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии смогут проходить без привязки к сезонам. При этом, как указано в законе, отправлять призывников в войска будут по-прежнему дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому резервистов смогут направлять на специальные сборы для охраны важных объектов — например, электростанций и транспорта. В Генштабе пояснили, что это не связано с мобилизацией и касается только тех, кто добровольно подписал контракт на пребывание в резерве. Резервисты при этом продолжают работать на своих обычных работах и не считаются военнослужащими.

Президент РФ Владимир Путин между тем сообщил, что Россия не проводит никакой массовой мобилизации, тем более принудительной. Глава государства отметил, что, в отличие от Украины, российские граждане приходят в армию по собственной инициативе. По его словам, они являются добровольцами.

Совфед
законы
комиссии
призывники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, для чего на самом деле США создают сверхзвуковой самолет Х-59
Пьяный мужчина устроил стрельбу на детской площадке из-за обиды
Военэксперт объяснил главную разницу между «Орешником» и «Буревестником»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.