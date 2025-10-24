Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 00:33

Российских резервистов могут привлечь к защите важнейших объектов

ГД изучит закон о привлечении резервистов к охране критически важных объектов

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий направлять резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов. С документом можно ознакомиться в системе обеспечения законодательной деятельности. Его действие коснется касаться только тех граждан, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве ВС РФ.

Разработанная правительством инициатива позволит привлекать резервистов для защиты объектов энергетики, транспорта и иных жизненно важных систем. В Генштабе подчеркивают, что нововведения не имеют отношения к мобилизации и коснутся наиболее подготовленных граждан.

Главным отличием резервистов от контрактников является совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы, пояснил ТАСС начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Они не являются военнослужащими, сохраняя все права гражданских лиц.

Участники таких сборов получат полный социальный пакет, включая страховые выплаты и медицинское обеспечение, аналогичные военнослужащим. Если закон будет принят парламентом и подписан президентом, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее вице-адмирал уже говорил, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции. По его словам, их также не пошлют за пределы России, однако они могут защищать критически важные объекты в стране.

