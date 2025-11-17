Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:45

В подполье раскрыли цели российского удара по Сумской области

Лебедев: российские дроны ударили по пункту сбора резервистов под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам в Сумской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости. По его словам, атака была направлена на пункт сбора украинских резервистов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По цели к северо-востоку от города Сумы, в районе Хомино, было нанесено не менее пяти ударов дронами «Герань-2». Удар пришелся немного западнее самого Хомино — по пункту сбора резервистов, — сказал Лебедев.

По его утверждению, в результате атаки также поражен склад, где, по его словам, находилась военная техника, на территории предприятия проводился ремонт участвующих в боевых действиях машин.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что военнослужащие группировки войск «Север» в Сумской области ликвидировали заместителя командира роты ВСУ по воспитательной работе Валентина Поддубного. Удар по объектам противника наносился с применением авиации и операторов беспилотников «Герань».

До этого военный блогер Богдан Мирошников заявил, что положение Вооруженных сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области становится катастрофическим. По его словам, командование ВСУ намеренно занижает потери среди солдат, скрывая правду от общественности.

Сумская область
Сергей Лебедев
резервисты
потери ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывшего главврача Центра гигиены приговорили к 14 годам из-за взяток
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»
В МВД Польши сделали заявление о саботаже на ведущих к Украине ж/д путях
В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев
Российские солдаты освободили три населенных пункта
Маркетолог объяснила интерес россиян к восточной культуре
В США вычислили маньяка спустя 30 лет по маленькому детородному органу
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.