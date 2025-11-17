В подполье раскрыли цели российского удара по Сумской области Лебедев: российские дроны ударили по пункту сбора резервистов под Сумами

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам в Сумской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости. По его словам, атака была направлена на пункт сбора украинских резервистов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По цели к северо-востоку от города Сумы, в районе Хомино, было нанесено не менее пяти ударов дронами «Герань-2». Удар пришелся немного западнее самого Хомино — по пункту сбора резервистов, — сказал Лебедев.

По его утверждению, в результате атаки также поражен склад, где, по его словам, находилась военная техника, на территории предприятия проводился ремонт участвующих в боевых действиях машин.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что военнослужащие группировки войск «Север» в Сумской области ликвидировали заместителя командира роты ВСУ по воспитательной работе Валентина Поддубного. Удар по объектам противника наносился с применением авиации и операторов беспилотников «Герань».

До этого военный блогер Богдан Мирошников заявил, что положение Вооруженных сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области становится катастрофическим. По его словам, командование ВСУ намеренно занижает потери среди солдат, скрывая правду от общественности.