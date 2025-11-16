Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 02:21

В Сумской области ликвидировали замполита роты ВСУ

ТАСС: в Сумской области был ликвидирован замкомандира роты ВСУ Поддубный

ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие группировки войск «Север» в Сумской области ликвидировали заместителя командира роты ВСУ по воспитательной работе Валентина Поддубного, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Отмечается, что удар по объектам противника наносился с применением авиации и операторов беспилотников «Герань».

Стало известно о ликвидации в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ старшего лейтенанта Поддубного Валентина Ивановича из Ровненской области, — сказано в сообщении.

Ранее боец ВСУ расстрелял троих сослуживцев и сдался ВС России. По словам солдата, сослуживцы систематически избивали и унижали его из-за незнания украинского языка и попыток общаться с ними на русском.

До этого военный блогер Богдан Мирошников заявил, что положение Вооруженных сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области становится катастрофическим. По его словам, командование ВСУ намеренно занижает потери среди солдат, скрывая правду от общественности. Он также заявил, что в ближайшее время российским войскам может открыться путь к новым населенным пунктам и южным окраинам Запорожья. Это будет «настоящей катастрофой» для украинской армии, считает блогер.

ВСУ
офицеры
ВС РФ
Сумская область
