Военнослужащие группировки войск «Север» в Сумской области ликвидировали заместителя командира роты ВСУ по воспитательной работе Валентина Поддубного, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Отмечается, что удар по объектам противника наносился с применением авиации и операторов беспилотников «Герань».

Стало известно о ликвидации в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ старшего лейтенанта Поддубного Валентина Ивановича из Ровненской области, — сказано в сообщении.

Ранее боец ВСУ расстрелял троих сослуживцев и сдался ВС России. По словам солдата, сослуживцы систематически избивали и унижали его из-за незнания украинского языка и попыток общаться с ними на русском.

До этого военный блогер Богдан Мирошников заявил, что положение Вооруженных сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области становится катастрофическим. По его словам, командование ВСУ намеренно занижает потери среди солдат, скрывая правду от общественности. Он также заявил, что в ближайшее время российским войскам может открыться путь к новым населенным пунктам и южным окраинам Запорожья. Это будет «настоящей катастрофой» для украинской армии, считает блогер.