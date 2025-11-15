Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 19:47

Боец ВСУ расстрелял однополчан и сдался в плен

Mash: боец ВСУ расстрелял троих сослуживцев из-за издевательств и сдался ВС РФ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Боец ВСУ расстрелял троих сослуживцев и сдался ВС России, сообщает Telegram-канал Mash. По его словам, те систематически избивали и унижали его из-за незнания украинского языка и попыток общаться с ними на русском.

По данным канала, работники территориального центре комплектования насильно забрали мужчину, который был простым фермером, в начале ноября. Почти сразу, практически без прохождения обучения, его направили на передовую, где он подвергался постоянным издевательствам со стороны старших по званию. Мужчина не выдержал и, взяв автомат, открыл огонь по обидчикам, после чего сдался российским военным.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в октябре свыше 21 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно покинули места службы. В Генштабе страны уточнили, что данная статистика отражает не фактическое число нарушителей, а лишь количество выданных соответствующих справок.

Позже пленный украинский солдат Николай Тимченко сообщил, что сотрудники ТЦК во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

Украина
ВСУ
ВС РФ
ТЦК
