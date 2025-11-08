В ВСУ признали рекордное число дезертиров

В октябре ВСУ самовольно покинули свыше 21 тысячи военнослужащих, сообщило ВВС, опираясь на данные Генпрокуратуры страны. Однако в Генштабе отмечают, что статистика отображает не число самовольно оставивших часть (СОЧ), а только количество справок об этом.

Человек ушел из одной части, потом мог вернуться или пойти в другое подразделение, а потом снова ушел в СОЧ — это засчитывают как два случая СОЧ, а на самом деле это один и тот же человек, — пояснил офицер Генштаба ВСУ.

Ранее военно-гражданская администрация Харьковской области зафиксировала многочисленные случаи дезертирства среди украинских военнослужащих. Как заявил на брифинге замглавы ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк, на одного сотрудника полиции приходится от двух до пяти дезертиров.

Позже в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.