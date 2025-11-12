Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:55

Украинский блогер предупредил ВСУ о катастрофе в Запорожье

Блогер Мирошников: положение украинских войск под Гуляйполем близко к катастрофе

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Положение Вооруженных сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области становится катастрофическим, сообщил в своем Telegram-канале украинский военный блогер Богдан Мирошников. По его словам, командование ВСУ намеренно занижает потери среди солдат, скрывая правду от общественности.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально признает потерю трех населенных пунктов. На деле их больше, написал Мирошников. Он также заявил, что в ближайшее время российским войскам может открыться путь к новым населенным пунктам и южным окраинам Запорожья. Это будет «настоящей катастрофой» для украинской армии, считает блогер.

Ранее командир штурмового взвода российской группировки войск «Восток» с позывным Фаза сообщил, что украинские военные при отступлении из села Сладкое в Запорожской области минировали и отравляли провизию. По его словам, в зоне СВО уже происходили подобные случаи.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что ВСУ ждет новый котел вблизи Гуляйполя в Запорожской области. Он подчеркнул, что освобождение таких населенных пунктов, как Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка, приближает армию РФ к этой цели.

Запорожская область
Запорожье
ВСУ
катастрофы
СВО
спецоперация
