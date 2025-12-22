Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:27

В Госдуме нашли способ обезопасить высших офицеров России

Депутат Журавлев: высшие офицеры ВС РФ должны передвигаться разными маршрутами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для защиты высшего командного состава ВС России от угроз необходимо строгое соблюдение протокола безопасности, включая обязательный осмотр транспорта и отказ от перемещения по постоянным маршрутам, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, подобные меры позволят снизить риски, поскольку привычная логистика делает офицеров уязвимой мишенью для террористов.

Нет никаких сомнений, что в подрыве начальника Генштаба ВС РФ действовали украинские террористы. Это их почерк — убивать людей, используя такие методы, от которых могут пострадать все вокруг. Нашим спецслужбам, безусловно, следует быть более сосредоточенными и внимательными. Высшим армейским чинам, на мой взгляд, нужно соблюдать протокол безопасности. Необходим обязательный осмотр транспортных средств. Нужно прекратить передвигаться одними и теми же маршрутами — это и делает их легкой мишенью для террористов. А полностью избежать этой напасти можно будет лишь в случае, когда кровавая киевская хунта будет окончательно побеждена, — высказался Журавлев.

Ранее представитель столичного управления Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что взрывное устройство сработало в Москве под днищем автомобиля начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. По ее словам, он погиб на месте происшествия от полученных травм.

Впоследствии стало известно, что Сарваров был внесен в базу украинского «Миротворца». На сайте, известном публикацией персональных данных лиц, начальник Генштаба ВС РФ фигурировал с мая 2022 года.

Россия
офицеры
Украина
подрывы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, могли бы западные политики провести прямую линию
«Модная пауза»: почему мы устаем от яркого и выбираем нейтральное
В зоне СВО ликвидировали граждан США
Стало известно, когда будут судить Гуфа
Проведенная Путиным для лидеров СНГ экскурсия по Эрмитажу попала на видео
В СПЧ нашли способ помочь неблагополучным семьям после трагедии в Норильске
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема переговоров России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.