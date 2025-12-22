Для защиты высшего командного состава ВС России от угроз необходимо строгое соблюдение протокола безопасности, включая обязательный осмотр транспорта и отказ от перемещения по постоянным маршрутам, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, подобные меры позволят снизить риски, поскольку привычная логистика делает офицеров уязвимой мишенью для террористов.

Нет никаких сомнений, что в подрыве начальника Генштаба ВС РФ действовали украинские террористы. Это их почерк — убивать людей, используя такие методы, от которых могут пострадать все вокруг. Нашим спецслужбам, безусловно, следует быть более сосредоточенными и внимательными. Высшим армейским чинам, на мой взгляд, нужно соблюдать протокол безопасности. Необходим обязательный осмотр транспортных средств. Нужно прекратить передвигаться одними и теми же маршрутами — это и делает их легкой мишенью для террористов. А полностью избежать этой напасти можно будет лишь в случае, когда кровавая киевская хунта будет окончательно побеждена, — высказался Журавлев.

Ранее представитель столичного управления Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что взрывное устройство сработало в Москве под днищем автомобиля начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. По ее словам, он погиб на месте происшествия от полученных травм.

Впоследствии стало известно, что Сарваров был внесен в базу украинского «Миротворца». На сайте, известном публикацией персональных данных лиц, начальник Генштаба ВС РФ фигурировал с мая 2022 года.