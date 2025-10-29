Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:59

Массовый блэкаут под Одессой, горят склады ВСУ: удары по Украине 29 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия нанесла новый комбинированный удар по целям на Украине. Сколько БПЛА и ракет запустили в ночь на 29 октября, где были отключения света, удары по складам и ж/д?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 29 октября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 29 октября Россия запустила по целям на Украине 126 ударных БПЛА (в первую очередь «Герань-2» и «Гербера»).

ВСУ признают попадания 32 ударных БПЛА в 10 районах. При этом на утро 29 октября атаки «Гераней» продолжаются, несколько беспилотников замечены над Украиной, зафиксирован взрыв в районе Чернигова.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об отключении света в Подольске, где были удары ВС РФ

В ночь на 29 октября «Герани» несколько раз атаковали территорию Одесской области. «Хроники Гераней» сообщают об атаках в районе Великодолинского и Петродолинского. В предутренние часы около десятка БПЛА, пролетев через Херсонскую и Николаевскую области, атаковали цель в Подольске на севере Одесской области. В городе пропал свет.

Начальник Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил, что в регионе частично отсутствует электро- и водоснабжение. Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что без света остались примерно 34 тыс. абонентов.

Кроме того, местные власти сообщили о задержках движения поездов «Укрзализницы» из Одесской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поражены на Украине в ночь на 29 октября

Telegram-канал LOSTARMOUR собрал информацию о зафиксированных на Украине взрывах.

С вечера 28 октября серия ударов пришлась по объектам в городах Сумской области: взрывы были в Конотопе, Кролевце, Шостке и Сумах.

В Харьковской области в ночь на 29 октября под ударом оказались крупные склады промышленного предприятия, расположенные под Чугуевым. Известно, что производство выполняет заказы для ВСУ. По данным украинской нацполиции, зафиксировано не менее шести попаданий, после удара возник масштабный пожар.

На пока неподконтрольной ВС РФ территории Донбасса российские БПЛА атаковали цели около передовой — в Доброполье и Славянске.

«В Донбассе под атакой „Гераней“ была шахта в Доброполье. На месте ударов возник пожар», — пишет канал «Хроники Гераней».

В Доброполье находится крупная шахта предприятия «Добропольеуголь». В Славянске под удар попали склады, расположенные на территории компании «Альфа Профиль».

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил также о поражении промышленного объекта и логистического узла в Павлограде (Днепропетровская область).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Валентин Меликов
В. Меликов
