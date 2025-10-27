Агония Зеленского: как Россия отомстит ВСУ за атаки БПЛА на Москву

В ночь на 27 октября ВС РФ отразили очередную атаку украинских БПЛА на Москву. Успешно показали себя силы ПВО и мобильные расчеты контрактников-резервистов. Эксперты полагают, что противник в большей степени добивался создания пиар-эффекта, чем хотел поразить военные объекты. Зачем ВСУ атакуют столицу и как на налеты беспилотников ответит Россия — в материале NEWS.ru.

Зачем ВСУ вновь атаковали беспилотниками Москву

В ночь на 27 октября ВСУ попытались атаковать дронами Москву и ряд регионов России. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили 23 беспилотника. Позже появилась информация об уничтожении более 30 БПЛА над Москвой.

Жители столицы и Подмосковья сообщали о звуках взрывов в Подольске и Домодедово. Помимо этого, ПВО активно работала в Климовске, Коломне, Раменском и Бронницах. По официальным данным, эта атака оказалась безрезультатной для ВСУ. Жертв с российской стороны нет, разрушения минимальны и вызваны не ударами, а падениями сбитых аппаратов.

По словам военных экспертов, при отражении атак эффективно действовали силы мобильных огневых групп, сформированные из контрактников-резервистов.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В беседе с NEWS.ru директор проекта по обычным вооружениям, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин рассказал, что мобильные группы — это удачная адаптация оборонных мер времен Великой Отечественной войны.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Во Вторую мировую войну такие же группы защищали Москву. Тогда стрелковое оружие было вполне эффективным. Этот опыт оказался сейчас очень полезен. Как и в то время, малоразмерные цели, которые летят на столицу, идут на небольшой высоте. Радары их обнаруживают, и стрелковые расчеты мобильных групп могут изготовиться и ждать на маршруте. Это вполне рабочая схема», — высказал мнение эксперт.

По мнению специалистов, данная акция Украины, как и предыдущие атаки дронов на столицу и другие крупные города России, в первую очередь рассчитана не на нанесение военного урона, а на достижение пиар-эффекта.

«Эти налеты нужны Киеву, чтобы хоть как-то поддержать моральный дух среди своих сторонников, которые прекрасно видят ситуацию на фронтах и понимают, что все идет совсем не туда, куда бы им хотелось», — рассказал в разговоре с NEWS.ru политтехнолог Александр Антошин.

Почему на Запад не действуют пиар-акции Киева

Вопросы практической эффективности и разрушительности атак БПЛА на Москву давно ушли на второй план. По мнению экспертов, Киев стремится создать «картинку ради картинки», которую будет соответствующим образом демонстрировать и интерпретировать.

Антошин отметил, что таким образом украинские власти намереваются показать Западу, что у ВСУ сохраняется потенциал. Далеко не все деньги, которые Запад отправляет на Украину, разворовываются.

«Это происходит на фоне сообщений западных СМИ об украинской коррупции. В Киеве, запуская БПЛА в сторону Москвы, говорят Западу: „Дайте нам побольше денег и ресурсов, мы можем запускать и по тысяче дронов“», — предположил эксперт.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Козюлин подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому жизненно важно убеждать главу Белого дома Дональда Трампа и Запад в том, что Украина якобы еще может активно и успешно воевать. Для этого ему нужно проводить такие акции, как атаки БПЛА на Москву.

«Зеленский, несмотря на скромные результаты, будет рассказывать об эффективной атаке. Возможно, он даже приложит видеозаписи. Украина не может нам нанести реального ущерба. У нее для этого нет средств, а у нас выстроена серьезная противовоздушная оборона. Но информационный эффект в данном случае важнее, так что Зеленский будет и дальше воевать на этом поле», — высказал мнение специалист.

По словам Антошина, основная проблема подобных пиар-акций заключается в «рутинизации» процесса.

«Прилетели очередные дроны, ПВО их сбила. Все это со временем превращается в фон для обеих сторон и уже не вызывает того пиар-эффекта, как в самом начале. Чтобы его достичь, нужно либо постоянно увеличивать количество дронов, на что у Киева нет средств, либо добиваться реальных успехов от их применения. Этого мы, к счастью, не наблюдаем», — подчеркнул политтехнолог.

Как ВС РФ ответят на атаки украинских БПЛА на Москву

По мнению Козюлина, РФ не нужно специально реагировать на разовые акции украинских властей. Россия, по словам эксперта, и так дает систематический ответ на угрозы, исходящие от Украины.

«РФ продолжит обычную военную работу, какую она проделывает в течение СВО. ВС РФ выполняют поставленные ранее задачи: постепенно, поступательно освобождают наши земли», — подчеркнул специалист.

По словам Антошина, в Киеве постепенно наступает понимание того, что дела у них идут все хуже, а от Запада приходит все меньше помощи.

«У Европы нет столько денег, сколько просят на Украине. Америка сокращает свое участие, параллельно уменьшая свое присутствие в Европе. Это заставляет европейские страны перебрасывать военные расходы на внутренние цели. Украина постепенно превращается для Запада в проблемный актив. В таких условиях России нужно спокойно дожимать противника на поле боя», — предположил эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В свою очередь Козюлин напомнил о недавнем заявлении Зеленского о том, что Украина может воевать еще два-три года.

«Для войны нужны деньги и еще раз деньги. Но у Запада со средствами все довольно сложно. С конфискацией российских активов тоже не задалось. Европа что-то еще предоставит Киеву. Но нужно отдавать себе отчет в том, что без западной помощи ни о каких двух-трех годах войны речь не идет. Без западных средств Украина не протянет и месяца. Все зависит от того, как на Западе решат этот вопрос, на сколько у них хватит терпения и, главное, средств», — резюмировал специалист.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 октября

Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались

Удары по Украине сегодня, 27 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия