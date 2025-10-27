Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 04:44

Налет десятков дронов на Москву 27 октября: последние новости, что известно

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины на протяжении ночи с 26 на 27 октября продолжают атаковать российскую столицу. Что известно о ситуации в Москве, сколько дронов уничтожено, есть ли пострадавшие и разрушения?

Что известно об атаке дронов ВСУ на Москву ночью 27 октября

30 украинских беспилотных летательных аппаратов ликвидировано с 00:00 к настоящему моменту на подлете к Москве. При этом накануне ВСУ также пытались ударить по столице с помощью дронов.

О ситуации в российской столице информирует мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Атака ещё одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем на данный момент посте градоначальника.

О пострадавших и разрушениях власти не сообщали.

Где в Подмосковье уничтожают дроны ночью 27 октября

Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на очевидцев, информирует о том, что в Подольске и Домодедово были слышны звуки взрывов.

«Жители Подольска и Домодедово говорят о том, что слышали не менее восьми громких звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городе работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации пока не поступало», — говорится в посте.

Позднее авторы канала сообщили, что жители Троицка также слышали громкие звуки.

«Жители Троицка говорят о том, что слышали не менее пяти громких звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городе работает система ПВО, которая сбивает беспилотники», — пишет канал.

Также очевидцы сообщают о работе сил противовоздушной обороны в Климовске, Коломне, Раменском, Одинцово, Бронницах, Воскресенске и Апрелевке, пишет канал.

Кроме того, ночью в понедельник столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили представители агентства.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
