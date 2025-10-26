ВСУ отступили с части позиций под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 26 октября

Российские военные давят на дислоцированные у Ковшаровки Харьковской области подразделения ВСУ на фронте шириной в 10 км, украинские солдаты отступили с части позиций у населенного пункта. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 октября?

ВСУ отступили с части позиций под Харьковом

«Касаемо Ковшаровки: здесь наши военнослужащие давят на участке шириной порядка 10 км, то есть это участок Песчаное — Глушковка. И на данном участке за текущую неделю была существенно увеличена так называемая серая зона. По сути, наши военнослужащие выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций и подровняли линию боевого соприкосновения», — сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что нехватка сил и средств у противника позитивно влияет на продвижение сил РФ у Ковшаровки. «По сути, мы пользуемся ситуацией и продвигаемся как раз по направлению данного населенного пункта», — уточнил Марочко.

Уничтожили бронемашину «Хамви» ВСУ

В Минобороны России сообщили, что расчеты ударных дронов на оптоволокне группировки «Север» успешно поразили бронеавтомобиль «Хамви», в котором находилась группа украинских военных, в Харьковской области.

На территории Харьковской области расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» организовали засады на маршрутах передвижения техники и ротации формирований ВСУ.

«В режиме свободной охоты операторы ударных дронов группировки успешно уничтожили боевую бронированную машину „Хамви“ производства США подразделения ВСУ с одной из групп неонацистов, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

Сбили 49 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

За последние сутки военнослужащие Западной группировки войск нейтрализовали 41 беспилотный летательный аппарат и 49 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 49 тяжелых квадрокоптеров», — сказал он.

Тараном сбили дрон «Баба-яга» ВСУ

Гвардии рядовой Евгений Соколов успешно уничтожил гексакоптер «Баба-яга» ВСУ с помощью своего разведывательного беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ.

Соколов выполнял обязанности оператора разведывательного дрона на командно-наблюдательном посту. В ходе рекогносцировки он заметил расположение сил ВСУ. Передав точные координаты артиллерийскому расчету, Соколов успешно корректировал огонь.

«Возвращая свой дрон на исходную позицию, Евгений заметил в объективе дрон „Баба-яга“. Проявив своевременную реакцию, Евгений Соколов направил свой БПЛА на вражеский дрон. Умело управляя квадрокоптером, Евгений протаранил в воздухе вражеский гексакоптер, который, потеряв управление, разбился», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также сообщили о героическом поступке гвардии ефрейтора Булата Кутлусурина. В должности старшего наводчика он управлял гаубичной самоходной артиллерийской установкой (САУ) и успешно выполнял задачу по нейтрализации вражеского опорного пункта с пулеметными орудиями, что препятствовало продвижению российских штурмовиков.

«Во время подготовки САУ к ведению огня по назначенным целям Кутлусурин визуально обнаружил приближение двух вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов. Булат немедленно занял удобную позицию для стрельбы и открыл прицельный огонь по БПЛА противника. В результате меткой стрельбы Кутлусурина ударные дроны украинских боевиков были уничтожены. После этого расчет успешно выполнил поставленную задачу, уничтожив опорный пункт и пехоту противника», — сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что действия гвардии ефрейтора способствовали успешному продвижению штурмовых групп.

