Расчет самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Восток» помог штурмовикам, уничтожив опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 25 октября?

Разнесли опорники ВСУ

«Перед выходом штурмовых групп на боевую задачу артиллеристы 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Восток“ нанесли прицельные удары по позициям ВСУ, уничтожив опорные пункты противника в лесополосах на подступах к населенному пункту в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Как рассказал старший офицер батареи с позывным Енисей, в основном артиллеристы уничтожают взводные опорные пункты ВСУ, пункты управления БПЛА, а также уничтожают транспорт ВСУ на перекрестках дорог, срывая ротации.

Уничтожили пункт дислокации ВСУ

Расчет РСЗО «Град» Тарнопольского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в лесополосе на Сватовско-Купянском направлении, заявили в Минобороны России.

«В ходе проведения аэроразведки расчетом БПЛА было обнаружено скопление националистов и бронетехники ВСУ, замаскированных в лесополосе.

Заняв огневую позицию, военнослужащие оперативно произвели развертывание боевой машины и навели ее на цель, после чего выполнили залп реактивными снарядами на дистанцию свыше 15 км», — сказали в военном ведомстве.

Все цели были уничтожены.

Сорвали ротацию ВСУ

Расчеты ударных дронов 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении уничтожили украинские бронемашины «Козак» и MaxxPro, тем самым сорвав ротацию подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы операторы разведывательных БПЛА батальона вскрыли попытку проведения ротации живой силы и подвоза провизии и боеприпасов подразделениям украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. Военнослужащие оперативно применили ударные FPV-дроны, уничтожив все выявленные вражеские цели», — отмечается в сообщении министерства.

Поразили бронетранспортер ВСУ

Танкисты Южной группировки ликвидировали бронетранспортер и пункт временной дислокации ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

«В ходе выполнения боевых задач танкисты группировки „Юг“ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, выявленный в частном секторе одного из населенных пунктов, а также бронетранспортер, перевозивший личный состав противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-72Б3М 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии осуществляют огневую поддержку наступающим подразделениям пехоты на Красноармейском направлении.

«Работая в качестве артиллерийского орудия, танковые экипажи поддерживают действия передовых групп, сковывая противника в маневре, а также не позволяя вести ответный огонь», — добавили в Минобороны РФ.

Ликвидировали три украинских беспилотника UJ-22

Расчеты дронов-истребителей, принадлежащих группировке войск «Запад», успешно нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата большой дальности UJ-22 Вооруженных сил Украины в ЛНР, информировало Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что три украинских беспилотных ударных авиационных комплекса большой дальности UJ-22, направлявшихся к государственной границе, были обнаружены расчетами радиолокационных станций подразделения ПВО 20-й армии Западной группировки войск.

«Операторами РЛС в кратчайшие сроки осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-дронов-истребителей для перехвата. Настигнув вражеские БПЛА, FPV-истребители уничтожили беспилотники ВСУ», — сказали в военном ведомстве.

