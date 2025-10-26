Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 октября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин ранним утром в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО ликвидировали один дрон, направлявшийся к Москве.

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава столицы.

В ночь на 26 октября в нескольких российских регионах была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Так, примерно в полночь режим беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

«Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии», — написал он в своем Telegram-канале.

Коков обратился с просьбой к жителям республики соблюдать меры безопасности при обнаружении БПЛА.

Также беспилотную опасность объявили на территории Республики Дагестан, сообщило ГУ МЧС по региону.

«Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 00:00. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны перебои мобильного интернета.

Кроме того, соответствующий режим опасности объявляли в Тульской области, Липецке и Липецком муниципальном округе.

Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 41 беспилотник и 49 тяжелых квадрокоптеров ВСУ за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 49 тяжелых квадрокоптеров», — сказал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Накануне плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена ударом ВСУ, сообщил глава Белгородской области. По его словам, повторная атака может привести к подтоплению населенных пунктов, в которых проживает порядка 1000 человек. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В результате удара ВСУ есть повреждения плотины белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — сообщил Гладков.

Он также уточнил, что людям, которым угрожает подтопление, предложен выезд в ПВР в Белгороде. По словам губернатора, речь идет о жителях сел Безлюдовка, Новая Таволжанка, а также города Шебекино.

Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожен летевший на Москву беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, проинформировал мэр столицы Сергей Собянин. В каком районе области это произошло, он не сообщил. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

В ночь на 25 октября пресс-служба Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС Санкт-Петербурга объявила об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Жителей города и его гостей призвали покинуть улицы и открытые пространства. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы. Находитесь в помещении, укройтесь за несущими стенами. Не подходите к окнам. <…> Ожидайте сигнал „Отбой воздушной тревоги“», — говорится в публикации.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 октября

Артиллерия разнесла опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 октября

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно