Силы ПВО сбили десятки БПЛА, летевших в сторону Москвы Собянин: на подлете к Москве ПВО уничтожила 23 БПЛА

Начиная с полуночи 27 октября до 02:32 мск, силы противовоздушной обороны уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, летевших в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Какого типа были дроны и где именно их сбили, он не проинформировал. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Также московский градоначальник ничего не сообщил о последствиях атаки на земле и возможных пострадавших. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом жилой многоквартирный дом в Донецке в ДНР. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Началась эвакуация жителей. О пострадавших от атаки противника пока не сообщалось.

Днем 26 октября силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.