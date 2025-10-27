ВСУ ударили беспилотником по жилому дому в Донецке РИАН: после удара БПЛА в жилом доме в Донецке начался пожар

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом жилой многоквартирный дом в Донецке, передает РИА Новости. В результате нападения начался пожар.

Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Пожарные сейчас борются с огнем, последствия нападения ликвидируются.

По данным ТАСС, возгорание произошло на четвертом и восьмом этажах здания. Агентство проинформировало, что началась эвакуация жителей. О пострадавших от атаки противника пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие с помощью чешского БПЛА со 100-килограммовой авиабомбой пытались атаковать ключевую железнодорожную станцию, расположенную в Иловайске на востоке Донецкой Народной Республики. По данным ФСБ, после этой неудачной попытки ВСУ атаковали объект еще четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.

Днем 26 октября силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.