Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 октября

С 26 на 27 октября украинские вооруженные силы продолжают атаковать Москву. 30 беспилотных летательных аппаратов ликвидировано с 00:00 к настоящему моменту на подлете к столице. При этом накануне ВСУ также пытались ударить по столице с помощью дронов.

О ситуации в российской столице информирует мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. О пострадавших и разрушениях власти не сообщали.

Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на очевидцев, сообщает о том, что в Подольске, Домодедово, Троицке, Климовске, Коломне, Раменском, Одинцово, Бронницах, Воскресенске и Апрелевке гремели взрывы. Предварительно, как пишут авторы, это была работа ПВО. МО РФ данную информацию не комментировало.

В результате удара Вооруженных сил Украины по девятиэтажному жилому дому в Донецке (ДНР) погибли два человека. По данным оперативных служб, в квартирах дома возник пожар, который может привести к блокировке людей.

«Предварительно, два человека погибли в результате удара ВСУ <…> в Ленинском районе», — сказал собеседник агентства.

Также в ночь на 27 октября в небе над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. <…> В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — предупредил глава области.

Кроме того, в Орловской области была объявлена ракетная опасность, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Он также перечислил порядок действий, которые необходимо совершить гражданам ради их безопасности.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — написал Клычков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО за ночь с 25 на 26 октября ликвидировали и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей соответственно, семь — над акваторией Черного моря, по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили три БПЛА над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву. По одному беспилотнику сбили над Курской и Липецкой областями.

Украинский дрон трижды атаковал автомобиль скорой помощи в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он уточнил, что инцидент произошел в Новой Збурьевке Голопристанского муниципального округа. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«В Новой Збурьевке Голопристанского МО вражеский дрон произвел три сброса на автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов в больному. К счастью, медработники и водитель не пострадали. Машину можно восстановить», — добавил Сальдо.

Подразделения ПВО уничтожили 26 беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, за медицинской помощью никто не обращался. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку, уничтожили 26 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — сказано в сообщении.

