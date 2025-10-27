Сигнал воздушной тревоги раздался в российском регионе

В Орловской области объявлена ракетная опасность, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Он также перечислил порядок действий, которые необходимо совершить гражданам ради их безопасности.

Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! — написал Клычков.

Губернатор попросил жителей региона немедленно найти укрытия. Наилучшую защиту обеспечивают комнаты без окон, имеющие сплошные капитальные стены, напомнил он. Если экстренная ситуация застала человека на улице, следует как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в ближайшем здании.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом жилой многоквартирный дом в Донецке в ДНР. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Началась эвакуация жителей. О пострадавших от атаки противника пока не сообщалось.

Днем 26 октября силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.