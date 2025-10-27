Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 01:10

Сигнал воздушной тревоги раздался в российском регионе

Клычков: в Орловской области объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орловской области объявлена ракетная опасность, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Он также перечислил порядок действий, которые необходимо совершить гражданам ради их безопасности.

Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность!написал Клычков.

Губернатор попросил жителей региона немедленно найти укрытия. Наилучшую защиту обеспечивают комнаты без окон, имеющие сплошные капитальные стены, напомнил он. Если экстренная ситуация застала человека на улице, следует как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в ближайшем здании.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом жилой многоквартирный дом в Донецке в ДНР. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Началась эвакуация жителей. О пострадавших от атаки противника пока не сообщалось.

Днем 26 октября силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.

Андрей Клычков
Орловская область
ракеты
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Граница с Россией стала новой достопримечательностью Финляндии
Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Яркая вспышка в небе обесточила часть украинского города
Жизнь после развода, отношения с Кридом, эмиграция: где сейчас Нюша
Украинские БПЛА атаковали Тульскую область
Сигнал воздушной тревоги раздался в российском регионе
Гороскоп на 27 октября: Овнам искать знаки, Тельцам — реализовывать мечты
ВСУ ударили беспилотником по жилому дому в Донецке
«До встречи!»: Лепс рассказал о судьбе концертов после госпитализации
Фаза Луны сегодня, 27 октября 2025 года. День прибыльных разговоров
Запад уловил сигнал Путина о превосходстве России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 октября 2025 года
Приметы 27 октября: Параскева Пятница: «На Грязнуху не бывает сухо»
Матч «Реала» и «Барселоны» закончился грандиозным скандалом
Алкоголизм, роль мента, переход на мову: как живут актеры «Сватов»
На юге России прекратил работу аэропорт
Во Франции заявили о неизбежности победы России над Украиной
Известная общественная деятельница Дагестана погибла в ДТП
Названа причина бездействия охраны Лувра при ограблении
Кустурица раскрыл свои планы на съемки фильмов по русской классике
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.