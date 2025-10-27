Атака БПЛА на жилой дом в Донецке привела к жертвам

При ударе Вооруженных сил Украины по девятиэтажному жилому дому в Ленинском районе Донецка (ДНР) погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города. По их данным, в результате вспыхнувшего пожара в квартирах могут быть заблокированы люди.

Предварительно, два человека погибли в результате удара ВСУ <..> в Ленинском районе, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником жилой многоквартирный дом в Донецке. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Пожарные сейчас борются с огнем, последствия нападения ликвидируются. Возгорание произошло на четвертом и восьмом этажах здания. Началась эвакуация жителей.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие с помощью чешского БПЛА со 100-килограммовой авиабомбой пытались атаковать ключевую железнодорожную станцию, расположенную в Иловайске на востоке Донецкой Народной Республики. По данным ФСБ, после этой неудачной попытки ВСУ атаковали объект еще четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.