Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 03:07

Атака БПЛА на жилой дом в Донецке привела к жертвам

ТАСС: из-за удара ВСУ по девятиэтажке в Донецке погибли два человека

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При ударе Вооруженных сил Украины по девятиэтажному жилому дому в Ленинском районе Донецка (ДНР) погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города. По их данным, в результате вспыхнувшего пожара в квартирах могут быть заблокированы люди.

Предварительно, два человека погибли в результате удара ВСУ <..> в Ленинском районе,сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником жилой многоквартирный дом в Донецке. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Пожарные сейчас борются с огнем, последствия нападения ликвидируются. Возгорание произошло на четвертом и восьмом этажах здания. Началась эвакуация жителей.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие с помощью чешского БПЛА со 100-килограммовой авиабомбой пытались атаковать ключевую железнодорожную станцию, расположенную в Иловайске на востоке Донецкой Народной Республики. По данным ФСБ, после этой неудачной попытки ВСУ атаковали объект еще четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.

Донецк
жертвы
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, ожидать ли в России резкого роста случаев гриппа и ОРВИ
Два аэропорта в Московской области прекратили работу
Названы главные ошибки россиян во время ремонта
Атака БПЛА на жилой дом в Донецке привела к жертвам
Назван способ борьбы с любителями оставлять хлам на лестничной клетке
Силы ПВО сбили десятки БПЛА, летевших в сторону Москвы
«Фиговый листок»: аналитик нашел объяснение санкциям против России
Граница с Россией стала новой достопримечательностью Финляндии
Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Яркая вспышка в небе обесточила часть города на Украине
Жизнь после развода, отношения с Кридом, эмиграция: где сейчас Нюша
Украинские БПЛА атаковали Тульскую область
Сигнал воздушной тревоги раздался в российском регионе
Гороскоп на 27 октября: Овнам искать знаки, Тельцам — реализовывать мечты
ВСУ ударили беспилотником по жилому дому в Донецке
«До встречи!»: Лепс рассказал о судьбе концертов после госпитализации
Фаза Луны сегодня, 27 октября 2025 года. День прибыльных разговоров
Запад уловил сигнал Путина о превосходстве России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 октября 2025 года
Приметы 27 октября: Параскева Пятница: «На Грязнуху не бывает сухо»
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.