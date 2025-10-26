Украинский беспилотник трижды атаковал машину скорой помощи

Украинский дрон трижды атаковал автомобиль скорой помощи в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он уточнил, что инцидент произошел в Новой Збурьевке Голопристанского муниципального округа.

В Новой Збурьевке Голопристанского МО вражеский дрон произвел три сброса на автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов в больному. К счастью, медработники и водитель не пострадали. Машину можно восстановить, — добавил Сальдо.

Ранее два человека стали жертвами атаки ВСУ на жилой сектор в Алешках. Сальдо сообщил, что в Раденске в доме выбиты стекла и повреждения получил фасад, а в Горностаевке около 900 человек остались без света из-за повреждения электроподстанции при атаке беспилотника.

До этого в Луганске при взрыве заминированной музыкальной колонки пострадали мужчина и женщина. Отмечается, что один из пострадавших ударил предмет, из которого играла музыка, и тот сдетонировал. Раненых госпитализировали, мужчина лишился ноги. По информации местных Telegram-каналов, из колонки звучала песня украинской группы «Океан Эльзы». СК возбудил уголовное дело, расценив произошедшее как теракт.