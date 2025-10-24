Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:31

Два человека погибли при атаке ВСУ на Херсонскую область

Сальдо: два человека стали жертвами атаки ВСУ на жилой сектор в Алешках

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Два человека стали жертвами атаки ВСУ на жилой сектор в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Раденске в доме выбиты стекла и посечен фасад, а в Горностаевке около 900 человек остались без света из-за повреждения электроподстанции.

В результате целенаправленного обстрела украинскими боевиками жилого сектора в Алешках погибли двое мирных жителей, — написал Сальдо.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв на 14-м этаже многоквартирного дома. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, украинский беспилотник залетел прямо в квартиру. Уточнялось, что среди пяти пострадавших есть ребенок. Глава городского округа Дмитрий Волков заявил, что всем пострадавшим в результате атаки БПЛА в Красногорске помогут с временным жильем и ремонтом.

До этого пресс-служба российского Минобороны информировала, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
атаки
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.