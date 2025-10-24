Два человека погибли при атаке ВСУ на Херсонскую область Сальдо: два человека стали жертвами атаки ВСУ на жилой сектор в Алешках

Два человека стали жертвами атаки ВСУ на жилой сектор в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Раденске в доме выбиты стекла и посечен фасад, а в Горностаевке около 900 человек остались без света из-за повреждения электроподстанции.

В результате целенаправленного обстрела украинскими боевиками жилого сектора в Алешках погибли двое мирных жителей, — написал Сальдо.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв на 14-м этаже многоквартирного дома. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, украинский беспилотник залетел прямо в квартиру. Уточнялось, что среди пяти пострадавших есть ребенок. Глава городского округа Дмитрий Волков заявил, что всем пострадавшим в результате атаки БПЛА в Красногорске помогут с временным жильем и ремонтом.

До этого пресс-служба российского Минобороны информировала, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.