17 ноября 2025 в 08:36

Откройте для себя волшебный способ приготовления куриной грудки!

Откройте для себя волшебный способ приготовления куриной грудки!
Секрет невероятной сочности начинается с подготовки. Промокните филе (500 г) салфеткой и сделайте несколько неглубоких надрезов по поверхности — это позволит пропитаться ароматам глубже. Для создания маринада смешайте 2 ст. л. оливкового масла первого отжима с щепоткой душистых прованских трав (1 ч. л.), хлопьями сушеного чеснока (1 ч. л.) и зернистой горчицей (1 ст. л.). Обмажьте курицу этой пастой и оставьте на 15 минут. В это время приготовьте томатную подушку: разрезанные пополам черри (200 г) разомните вилкой в глубокой миске, добавьте к ним густые сливки (150 мл), тертый пармезан (30 г) и щепотку мускатного ореха. Этой воздушной массой залейте филе, разложенное в форме. Финальный штрих — покрытие из тонких ломтиков моцареллы (примерно 100 г), которое создаст во время запекания эффект пароварки. Отправляйте в духовку, разогретую до 190 °C, на 25 минут. Подавайте, украсив свежим тимьяном и каплей трюфельного масла.

Ранее мы писали рецепт тушеной капусты, которую полюбят все: секрет в яблочном джеме.

