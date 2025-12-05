ТИЭФ'25
Нарядное новогоднее блюдо с винным ароматом — «Лесная жемчужина»: нужны грудка, сливки и грибы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подать куриную грудку так, чтобы она стала событием, — задача не из простых, но с этим рецептом она решается элегантно и с безупречным вкусом. Сочетание нежного мяса, ароматных грибов и благородного сливочно-винного соуса с ноткой муската создаёт сложную, изысканную композицию, достойную ресторанной подачи. Шпинат, томленный в этом богатом соусе, не только добавляет яркий цвет, но и прекрасно балансирует насыщенность блюда. Этот рецепт — идеальный способ превратить простые ингредиенты в ужин для особого случая, который впечатлит гостей и подарит настоящее кулинарное удовольствие, оставаясь при этом вполне выполнимым даже для не слишком опытного повара.

Для приготовления вам понадобится: 850 г куриной грудки, 500 г мини-шампиньонов, 150 г шпината, 4–5 веточек тимьяна, 150 мл белого сухого вина, 200 мл сливок 23%, 2 зубчика чеснока, 50 г сливочного и 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. пшеничной муки, 2 г мускатного ореха, 1 ч. л. чёрного перца и 2 ч. л. морской соли. Куриную грудку нарежьте порционными кусками, обжарьте на смеси масел до золотистой корочки и временно снимите со сковороды. В оставшемся жире обжарьте целые шампиньоны до румяности, добавьте измельчённый чеснок и тимьян. Всыпьте муку и быстро обжарьте до орехового аромата. Влейте вино, дайте ему выпариться наполовину. Верните курицу в сковороду, влейте сливки, добавьте мускатный орех, соль и перец. Тушите под крышкой на медленном огне 10–15 минут. За 3 минуты до готовности добавьте шпинат и перемешайте до его увядания. Подавайте горячим, сбрызнув оливковым маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Мария Левицкая
М. Левицкая
