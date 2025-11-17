Раскрыто число беспилотников, сбитых над регионами РФ за неделю Силы ПВО сбили около 850 украинских дронов за неделю

За минувшую неделю силы противовоздушной обороны России нейтрализовали 848 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией различных регионов страны. Воздушные атаки фиксировались в нескольких федеральных округах, пишет ТАСС со ссылкой на официальные сводки Министерства обороны РФ.

Согласно обработанной информации, наиболее интенсивные попытки атак пришлись на ночь с 13 на 14 ноября, когда средствами ПВО было уничтожено 216 беспилотников. В предыдущие сутки, в ночь на 13 ноября, силами противовоздушной обороны было перехвачено и ликвидировано 130 вражеских дронов.

Воздушное пространство защищалось в регионах, относящихся к Центральному, Южному, Северо-Кавказскому и Приволжскому федеральным округам. Ежедневные сводки военного ведомства свидетельствуют о систематической работе по отражению воздушных атак.

Ранее сообщалось, что в вечернее время средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 31 украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Массированная атака была отражена над территориями шести субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Курской областью — 10 воздушных целей.