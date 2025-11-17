Раскрыто число беспилотников, сбитых над регионами РФ за неделю

За минувшую неделю силы противовоздушной обороны России нейтрализовали 848 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией различных регионов страны. Воздушные атаки фиксировались в нескольких федеральных округах, пишет ТАСС со ссылкой на официальные сводки Министерства обороны РФ.
Согласно обработанной информации, наиболее интенсивные попытки атак пришлись на ночь с 13 на 14 ноября, когда средствами ПВО было уничтожено 216 беспилотников. В предыдущие сутки, в ночь на 13 ноября, силами противовоздушной обороны было перехвачено и ликвидировано 130 вражеских дронов.
Воздушное пространство защищалось в регионах, относящихся к Центральному, Южному, Северо-Кавказскому и Приволжскому федеральным округам. Ежедневные сводки военного ведомства свидетельствуют о систематической работе по отражению воздушных атак.
Ранее сообщалось, что в вечернее время средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 31 украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Массированная атака была отражена над территориями шести субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Курской областью — 10 воздушных целей.