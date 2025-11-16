Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 23:23

Более 30 беспилотников сбито над шестью регионами России

Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 31 дрон над шестью регионами страны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В вечернее время средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 31 украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Массированная атака была отражена над территориями шести субъектов Российской Федерации, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — указано в сообщении.

Согласно оперативным данным, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Курской областью — 10 воздушных целей. Над Белгородской областью силы ПВО нейтрализовали семь БПЛА, над Тульской и Орловской областями — по шесть летательных аппаратов. Над Брянской и Воронежской областями перехвачено по одному беспилотнику.

Все воздушные суда принадлежали к самолетному типу беспилотных летательных аппаратов. Системы противовоздушной обороны функционировали в штатном режиме, осуществляя прикрытие важных объектов инфраструктуры и населенных пунктов.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 16 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями. Воздушные цели были ликвидированы в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени.

ПВО
БПЛА
атаки
Минобороны
