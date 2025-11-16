МО раскрыло количество сбитых БПЛА над Россией за три часа

Российские системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 16 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Министерстве обороны РФ. Воздушные цели были ликвидированы в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени 16 ноября.
16 ноября т. г. в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области и четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, — говорится в публикации.
Ранее генеральный директор «Лаборатории ППШ» Денис Осломенко представил мобильную группу противодронной обороны с системой целеуказания «Катран». По его словам, в качестве универсальной платформы поражения БПЛА используется разработка инженеров РПШ Arms, позволяющая устанавливать пулеметы калибра 7,62 мм, иное стрелковое вооружение, а также лазерные комплексы.
Кроме того, в Народном фронте сообщили о разработке российскими инженерами высокоскоростного дрона-перехватчика с вертикальным взлетом для противодействия беспилотникам самолетного типа. Данный аппарат призван разгрузить действующие системы противовоздушной обороны при отражении массированных атак с воздуха.