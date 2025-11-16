Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 18:15

МО раскрыло количество сбитых БПЛА над Россией за три часа

Минобороны сообщило об уничтожении 16 украинских БПЛА над Россией за три часа

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 16 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Министерстве обороны РФ. Воздушные цели были ликвидированы в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени 16 ноября.

16 ноября т. г. в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области и четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, — говорится в публикации.

Ранее генеральный директор «Лаборатории ППШ» Денис Осломенко представил мобильную группу противодронной обороны с системой целеуказания «Катран». По его словам, в качестве универсальной платформы поражения БПЛА используется разработка инженеров РПШ Arms, позволяющая устанавливать пулеметы калибра 7,62 мм, иное стрелковое вооружение, а также лазерные комплексы.

Кроме того, в Народном фронте сообщили о разработке российскими инженерами высокоскоростного дрона-перехватчика с вертикальным взлетом для противодействия беспилотникам самолетного типа. Данный аппарат призван разгрузить действующие системы противовоздушной обороны при отражении массированных атак с воздуха.

Минобороны РФ
атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.