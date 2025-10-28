Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:42

В России представили новейшую мобильную группу ПВО

«Лаборатория ППШ» показала мобильную группу ПВО с системой целеуказания «Катран»

«Катран» «Катран» Фото: NEWS.ru

«Лаборатория ППШ» представила мобильную группу противодронной ПВО с системой целеуказания «Катран» в рамках линейки РПШ Arms, подробности о которой рассказал NEWS.ru генеральный директор компании Денис Осломенко. По его словам, в качестве средства поражения БПЛА выступает единая платформа, разработанная инженерами РПШ Arms, рассчитанная на установку пулеметов ПКТ калибра 7,62 мм и другого стрелкового вооружения, а также на размещение систем направленной энергии (лазерного оружия).

У нас группа имеет средства обнаружения в виде радара, оптической системы для разведки, средства поражения и прицельный комплекс «Кречет+». Возможен вариант стационарный, мобильный и автоматизированный, — сказал Осломенко.

По его словам, в первых двух вариантах поражение осуществляет человек-оператор, тогда как в третьем — непосредственно программное обеспечение с искусственным интеллектом. Он также отметил, что все системы, кроме автоматизированной, уже успешно применяются в зоне СВО.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 26 октября констатировал завершение испытаний новой крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Во время совещания Герасимов сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров и находился в воздухе 15 часов.

Россия
ПВО
беспилотники
вооружения
разработки
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Алексей Белкин
А. Белкин
