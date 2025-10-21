В России разработали высокоскоростного помощника для ПВО В России разработали высокоскоростной дрон-перехватчик БПЛА для разгрузки ПВО

Российские инженеры разработали высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом для борьбы с беспилотниками самолетного типа, сообщили в Народном фронте, который поддерживает проект. Такой беспилотник будет помогать разгружать системы ПВО во время массированных атак БПЛА, передает ТАСС.

Как вы знаете, большую проблему сейчас представляют дроны самолетного типа — и разведывательные, и ударные, которые летят в том числе по гражданским объектам. Дрон-перехватчик призван сбивать эти беспилотники, разгружая систему ПВО и увеличивая эффективность поражения, — рассказали инженеры.

По данным разработчиков, уже изготовлены первые опытные партии беспилотников для тестирования. Предприятие готовится начать серийное производство перехватчиков после завершения апробации.

