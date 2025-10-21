Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 октября 2025 в 11:37

В России разработали высокоскоростного помощника для ПВО

В России разработали высокоскоростной дрон-перехватчик БПЛА для разгрузки ПВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские инженеры разработали высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом для борьбы с беспилотниками самолетного типа, сообщили в Народном фронте, который поддерживает проект. Такой беспилотник будет помогать разгружать системы ПВО во время массированных атак БПЛА, передает ТАСС.

Как вы знаете, большую проблему сейчас представляют дроны самолетного типа — и разведывательные, и ударные, которые летят в том числе по гражданским объектам. Дрон-перехватчик призван сбивать эти беспилотники, разгружая систему ПВО и увеличивая эффективность поражения, — рассказали инженеры.

По данным разработчиков, уже изготовлены первые опытные партии беспилотников для тестирования. Предприятие готовится начать серийное производство перехватчиков после завершения апробации.

Ранее в Ставропольском крае представили инновационную образовательную программу по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Студенты-медики освоят применение дронов для оказания экстренной помощи в труднодоступных регионах и зонах боевых действий.

