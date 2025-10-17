Студентов-медиков научат управлять медицинскими дронами

Медицинский институт Невинномысска в Ставропольском крае представил инновационную образовательную программу по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Студенты-медики освоят применение дронов для оказания экстренной помощи в труднодоступных регионах и зонах боевых действий, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Невинномысску, по праву, есть, чем гордиться. Мединститут готовит кадры для медицины будущего, которая рождается здесь и сейчас. Кадры, которые укрепят оборонно-медицинский щит нашей страны, — написал глава города Михаил Миненков.

Программа разработана на стыке медицины, инженерии и современных технологий. Учебный курс включает изучение роли беспилотников в военно-медицинской практике, принципы управления и навигации, работу с картографическими системами и камерами дистанционного осмотра. Особое внимание уделяется техническому устройству дронов, полевым ремонтным работам и расчету дальности полета с медицинскими грузами различного веса.

Инициатива уже получила поддержку городских властей. Программа открыта для всех желающих освоить перспективную профессию, востребованную в здравоохранении, оборонной сфере и МЧС.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что боевые самолеты шестого поколения, которые встанут на вооружение в обозримом будущем, будут беспилотными, однако человек по-прежнему будет играть ключевую роль в управлении. По его мнению, пока искусственный интеллект не способен полностью заменить людей в авиации.