Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов

Боевые самолеты шестого поколения, которые встанут на вооружение в обозримом будущем, будут беспилотными, однако человек по-прежнему будет играть ключевую роль в управлении, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, пока искусственный интеллект не способен полностью заменить людей в авиации.

Через 50 лет будут летать в большинстве самолеты шестого поколения. Но лидирующая роль все равно останется за пилотируемым самолетом. По крайне мере в ближайшие 50 лет точно. Потому что интеллект живого человека и оперативность принятия решений в экстремальных ситуациях намного выше и «изощреннее» у человека, чем у машины и ее программного обеспечения, — заявил Попов.

По его словам, шестое поколение боевой авиации будет отличаться от пятого и четвертого не обликом, а пилотируемостью. При этом у России и США разные подходы к этому вопросу, отметил эксперт.

Россия говорит, что в шестом поколении звено самолетов будет из одного пилотируемого и двух-трех беспилотных. У американцев в планах на один пилотируемый должно быть четыре — шесть беспилотных. Но они будут работать в связке, — добавил он.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что в США наблюдается застой в использовании БПЛА. По его словам, американцы значительно уступают России и Украине в применении беспилотников, при этом опыт как ближневосточного, так и украинского конфликтов показывает, что сейчас нужно делать ставку на небольшие FPV-дроны.