16 октября 2025 в 18:00

Заслуженный летчик объяснил, почему истребители не могут сбивать БПЛА

Летчик Попов: самолеты не могут сбивать БПЛА из-за скорости и размеров

Владимир Попов Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Истребительная авиация пока не слишком эффективна против беспилотников, так как БПЛА — новая для военных проблема, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, самолетам сложно бороться с дронами из-за габаритов и скорости последних.

Например, «Герани» первых модификаций — еще не реактивные — летят со скоростью 200–300 км/ч. А истребитель — тот же F-16 — в атаке летит минимум на 700–800 км/ч. У пилота просто не хватает времени, чтобы нормально прицелиться. Можно, конечно, поражать дроны ракетами с самонаведением, но такие боеприпасы стоят в 5–10 раз дороже поражаемого дрона, это экономически невыгодно, — объяснил он.

Тем не менее самолеты по-прежнему используются для отражения беспилотных атак, поскольку этого требует военная доктрина, подчеркнул собеседник.

Современные доктрины и уставы написаны в то время, когда еще не было вариантов настолько массового применения дронов или крылатых ракет, как сейчас. А теперь дроны — это новая проблема, с которой мы пока работаем, — заявил Попов.

Ранее Ростех объяснил, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО. В госкорпорации отметили, что самолет выполняет функции многоцелевого боевого комплекса благодаря передовой авионике и современному вооружению.

